Ege Denizi´ndeki depremle ilgili Çanakkale Valiliği´nden açıklama



Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, Ege Denizi´nde 5.0 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Çanakkale'de de hissedilen depremle ilgili valilikten yapılan açıklamada ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı bildirildi.Afet ve Acil Yardım Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.52'de merkez üssü Yunanistan´ın Midilli Adası´nda, Richter ölçeğine göre yerin 14,14 kilometre derinliğinde, 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Çanakkale Valiliği´nden yapılan açıklamada, "Bugün 04:52´de Ege Denizi, Midilli Adası merkezli olarak meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır" ifadelerine yer verildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-01-07 07:16:07



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