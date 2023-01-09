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İtilaf Devletleri'nin, Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 107'nci yılı kutlandı

DHA

İtilaf Devletleri'nin, Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 107'nci yılı kutlandı


Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Savaşları'nda yenilgiye uğrayan İtilaf Devletleri'ne ait güçlerin, Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 107'nci yıl dönümü, Seddülbahir köy meydanında düzenlenen törenle kutlandı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'ndan tahliyelerinin 107'nci yıl dönümü olan bugünde vazifemiz bastığımız yeri toprak diyerek geçmemek, bu vatanın birliği ve dirliği adına bir an bile tereddüt etmeden canını vermiş atalarımızın emanetini, yarınlara taşımayı bilmektir" dedi.  
İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 107'nci yıl dönümü, Seddülbahir köy meydanında düzenlenen törenle kutlandı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca gerçekleştirilen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG.Yb. Ercan Oran ve protokol üyeleri katıldı. Program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua edildi.
'İSTİKLALİMİZİN VE İSTİKBALİMİZİN EN ÖNEMLİ, EN MUKADDES TOPRAKLARI'
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türk milletini diğer toplumlardan ayıran en önemli hususun 'istiklal' olduğunu söyleyerek, "Bu vatanın evlatları hiçbir zaman istiklalini ve istikbalini bir başka otoritenin altına bırakmamıştır. İşte bu topraklar istiklalimizin ve istikbalimizin en önemli, en mukaddes topraklarıdır. Bu topraklarda bulunmaktan duyduğum mutluluğu özellikle ifade etmek istiyorum. Onlar geri dönmeyi asla düşünmeden vatan, millet ve bayrak aşkıyla siperden sipere yiğitçe şahlandılar. Onlar kadim tarihimizi dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir zaferle şad ederek bizleri bugünlere kavuşturanlardır. Onlar isimleri ne olursa olsun, yüreklerde daima 'Mehmet' diye dillenenlerdi. Kurşun kurşuna geçse de 'Geçilmeyen Çanakkale'de bir ölür, bin dirilenlerdi" ifadelerini kullandı.  
'VATANIN KURTULUŞU, TARİHİN ALTIN SAYFALARINA NAKŞOLDU'
Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Küçücük yaşlarında, ana kucaklarından sıyrılıp, cephelerin kahramanı olan kınalı kuzulardı onlar, yaraları kabuk bağlar bağlamaz, tekrar cepheye koşanlardı. Tarihin satırlarına döküldü kan, bir asır boyu toprağında tüttü barut kokusu. Esaret cesaretle zafere dönüşürken, küllerinden yeniden doğdu vatanın bağımsızlık öyküsü. Düşman devletleri Şubat'ın 19'unda donanma ile boğazı zorlama hayali 18 Mart'ta sulara gömülürken, bu kez kötülük karadan ilerlemeyi aklına koymuştu. 9 Ocak 1916'da Seddülbahir'in ateş hattında, topların, tüfeklerin karşısında galip olansa aziz milletimizin, azmin ve cesareti oldu. Böylece Çanakkale Cephesi kapanırken, vatanın kurtuluşu, tarihin altın sayfalarına nakşoldu. İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'ndan tahliyelerinin 107'nci yıl dönümü olan bugünde vazifemiz bastığımız yeri toprak diyerek geçmemek, bu vatanın birliği ve dirliği adına bir an bile tereddüt etmeden canını vermiş atalarımızın emanetini, yarınlara taşımayı bilmektir."
'MEHMETÇİK, BİR DESTAN DAHA YAZMIŞTIR VE ÇANAKKALE GEÇİLEMEMİŞTİR'
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise "107 yıl önce bu topraklara haksızca saldıranlar, 8,5 ay süren haksızca saldırının ve Türk milleti tarafından 8,5 ay gibi şanlı ve şerefli bir savunmanın sonucunda girdiği bu topraklardan geri çıkmıştır. Türk milleti çok açık ve net bir zafer kazanmıştır.  Zaferleri ve mazisi insanlık tarihinde başlayan kahraman Türk ordusu, Mehmetçik, tarih yolculuğuna altın sayfalarla bir zafer, bir destan daha yazmıştır ve Çanakkale geçilememiştir. Bugün gelecek nesiller için canlarını feda eden o büyük kahramanların aziz hatıraları bizlere emanettir. Onlara bizler için, bugünler için inandıkları kutsalların tehlikeye düştüğünü hissettikleri için canlarını seve seve ortaya koymuşlardır. Bizler de onları anlayan ve onları idrak eden torunları olarak onların hatıralarını her daim canlı tutmak onları hatırlatmak hepimizin görevi, borcudur. Çünkü unutmak, kaybetmektir. Unutmak, eksilmektir. Biz onları hatırlayarak bugünü dünle besleyeceğiz" dedi.
'ÇANAKKALE RUHU HER DAİM HAKİM OLACAK'
Tarihi Alan Başkanlığı olarak böyle törenlerle bir araya geldiklerini dile getiren Kaşdemir, "Onların hatıralarına sahip çıkıyoruz ve bugünü dünle besliyoruz. İnşallah bu topraklarda Çanakkale ruhu her daim hakim olacak. İnşallah bu topraklarda her zaman Çanakkale ruhu yani vatan, millet, memleket, kutsal değerler söz konusu olduğu zaman en zirveye çıkmış hal olan Çanakkale ruhu, bu topraklarda her zaman baki olacak. Türk bayrağı semalarda özgürce dalgalanacak ve Çanakkale Boğazı özgürce akıp gidecek. Çanakkale bu yıl daha önemli ve anlamlı hale geldi. Büyük gözyaşları, büyük fedakarlıklar, büyük özverilerin sonucunda kavuştuğumuz, beraberce kurduğumuz cumhuriyetimizin 100'üncü doğum yıl dönümü, doğum günü. 100'üncü yılında büyük bir gururla ve sevinçle kutlayacağız. Ama Çanakkale'den haykırıyoruz ve söylüyoruz ki Çanakkale'nin cumhuriyete giden yolda çok anlamlı ve önemli bir yeri vardır" diye konuştu.
Program İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından gerçekleştirilen mehteran gösterisinin ardından sona erdi.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-01-09 14:53:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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