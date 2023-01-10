Cemhan ŞEN-Fatih DALDAL/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Bayramiç ilçesinde Kaz Dağları´nda yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
İlçeye bağlı Çırpılar ile Evciler köylerinin Uzunoluk ve Kobaklı arasında kalan kesiminde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbarla birlikte bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve orman personeli yönlendirildi. Alevlerin söndürülmesi için ekipler müdahale ediyor. Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü
-Orman Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi
-Genel ve detayDHA-Gündem Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN Fatih DALDAL
2023-01-10 04:42:36
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