Kaz Dağları'ndaki örtü yangınına müdahale sürüyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cemhan ŞENFatih DALDAL/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Kaz Dağları'nda dün gece çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle sürüyor. Ekipler, karadan söndürme çalışması yürütüyor.

Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar ile Evciler köylerinin Uzunoluk ve Kobaklı mevkileri arasında kalan kesiminde dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve orman personeli yönlendirildi. Çevre illerden de bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Cemhan ŞEN-Fatih DALDAL

2023-01-10 10:01:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.