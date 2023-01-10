Kaz Dağları'ndaki örtü yangınına müdahale sürüyor

Cemhan ŞENFatih DALDAL/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Kaz Dağları'nda dün gece çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle sürüyor. Ekipler, karadan söndürme çalışması yürütüyor.
Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar ile Evciler köylerinin Uzunoluk ve Kobaklı mevkileri arasında kalan kesiminde dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve orman personeli yönlendirildi. Çevre illerden de bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Cemhan ŞEN-Fatih DALDAL
2023-01-10 10:01:47
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