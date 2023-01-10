Kaz Dağları'ndaki örtü yangını kontrol altında (2)

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12 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale´nin Bayramiç ilçesinde, dün saat 23.00 sıralarında, Çırpılar ile Evciler köylerinin Uzunoluk ve Kobaklı arasında kalan kesiminde çıkan örtü yangını; Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 60 arazöz, 2 dozer ve 5 itfaiye aracı ile 300 kişilik personelin 12 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre, 80 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.Cemhan ŞENFatih DALDAL/ ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Cemhan ŞENFatih DALDAL

2023-01-10 10:47:14



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