Ege'de, Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem (2)

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VALİLİK: İLİMİZDE OLUMSUZ BİR DURUM OLMAMIŞTIR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ege Denizi Midilli Adası olarak belirlenen Çanakkale ve çevresinden de hissedilen 5 büyüklüğündeki depremle ilgili Çanakkale Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bugün 10.38'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır" denildi. (DHA)İpek YAVAŞ / AYVACIK, (Çanakkale), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale İpek YAVAŞ

2023-01-10 12:30:26



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