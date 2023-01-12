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Prof. Dr. Şener: Kullandığınız ilaçları kesinlikle hekime danışmadan kesmeyin

DHA

Prof. Dr. Şener: Kullandığınız ilaçları kesinlikle hekime danışmadan kesmeyin


Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)-  İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, son zamanlarda hem hepatit hem de İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) ilaçlarının kronik kullanılmasıyla ilgili tartışmalar yaratmaya çalışan belli gruplar olduğunu belirterek, "Kullandığınız ilaçları kesinlikle hekime danışmadan kesmeyin ve değiştirmeyin. Özellikle HIV hastaları için altını çizmemiz gerekiyor ki, ilaçlarını kestikleri zaman, ilaç kullanımına ara verdikleri zaman virüs direnç kazanıyor" dedi.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener,  HIV virüslü hastaların ilaçlarını kesmesine yönelik tavsiyelerde bulunulmasını eleştirerek, hastaların konunun uzmanı olmayan doktorları dinlememesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye'de doğrulanmış ve tedavi altında 40 bin HIV virüslü hasta olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şener, "Rakamsal olarak çok yüksek görünmese de Avrupa Birliği coğrafyasına baktığınız zaman en hızlı artış olan ülkelerden biriyiz. Burada ilk olarak önem atfedilecek nokta; yıllar içerisinde hastalık havuzunun hızlı genişleyeceğine yönelik. Bir diğer önemli nokta ise genç hasta grubu artıyor. Genç hasta olarak kastettiğimiz, ilk tanı alan hasta grubu pandemiden önceki dönemde 25 yaş üstüyle 45 yaş arası bir popülasyondayken, şimdi bu grup yavaş yavaş 20'li yaşların altına kaymaya başladı. HIV artık kronik bir hastalık. Bu kişiler neredeyse ömrü boyunca ilaca bağımlı olarak ilaç kullanmak zorunda kalacaklar. Son zamanlarda hem Hepatit hem de HIV ilaçlarında kronik kullanılmasıyla ilgili tartışmalar yaratmaya çalışan belli gruplar var. Bunlar aslında aşı karşıtlığıyla başladı. Aşı karşıtı olan bir grup. Bu grup artık tamamen tıp karşıtı olmaya başladı" ifadelerini kullandı.
`HASTALARIN CİDDİ BİR GRUBU BU KİŞİLERE KANIYOR´
Bu durumun sadece viral hastalıklarda değil, diyabette de görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Şener, "Şeker hastalarının insülinlerini kesmeye kalkıyorlar. Hastaların ciddi bir grubu bu kişilere kanıyor. İnsülinlerini kesiyorlar ve şeker komasıyla hastanelere geliyorlar. Bu sadece HIV'de, Hepatit B'de ya da diğer şeyler değil burada aslında altını çizmemiz gereken konulardan birisi, ne yazık ki bunları söyleyenlerin bir kısmı hekim. Bu hekimlerin aslında popüler olma kaygısından kaynaklanan bir tablo. Bunların elinde hiçbir bilimsel veri yok. HIV virüsüyle ilgili verdiğimiz dörtlü ilaçların kesilmesine ve değiştirilmesine ya da Hepatit B'de verdiğimiz ilaçların uzun dönem kullanılmasına engel olduğuna yönelik. Bu tamamen aşı karşıtlığıyla başlamış, oradan da devam eden ve devşirilmiş bir tablo" açıklamalarında bulundu.
'ALDIĞINIZ İLAÇLARI KESMEYİN'
Vatandaşlara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şener sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kullandığınız ilaçları kesinlikle hekime danışmadan kesmeyin ve değiştirmeyin. Özellikle HIV hastaları için altını çizmemiz gerekiyor ki, eğer ilaçlarını kestikleri zaman, ilaç kullanımına ara verdikleri zaman virüs direnç kazanıyor. Dirençli virüsü tedavi etmek daha zor hale geliyor. Çalıştığım birim itibariyle dirençli virüslü hastalarla karşı karşıya kaldığım için buradan hastalarıma seslenmek istiyorum; sakın bu konuda uzman olmayan kişilerin önerilerine uyarak, aldığınız ilaçları kesmeyin. Bunun tansiyon ya da şeker ilacını kesmekten bir farkı yoktur. Karşı karşıya kaldığımız hastalarda ölümcül seyredebiliyor. Biz hastalığı kontrol altına almışken ilacı kestiğiniz zaman birdenbire kontrolden çıkmış olabiliyor. Bu durumun hızlı giden bir araçta el frenini çekmekten bir farkı yok."(DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-01-12 11:49:28

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