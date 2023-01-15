Çanakkale'de 'Tarihi Alan' Cumhuriyet'in 100'üncü yılına hazırlanıyor



Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'ndaki Tarihi Alan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına özel hazırlanıyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, Çanakkale için ayrı bir anlam ifade ediyor. Çünkü Cumhuriyetimize giden yolun başlangıcının, Çanakkale'de olduğunu biliyoruz. Buradaki bütün ecdat yadigarı eserleri, Cumhuriyete giden o yolun başlangıcındaki gazi mekanları elden geçirdik, restore ettik ve ziyarete açık hale getirdik" dedi.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Alan'da Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda Seddülbahir Kalesi, Azerbaycan Anıtı ile Şehitler Abidesi Meydanı'nda alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor.

'ÇOK FARKLI BİR ÇALIŞMANIN GAYRETİNDE OLDUK'

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 2023 yılının hem Türkiye'de hem Çanakkale'de çok farklı, heyecanlı ve gururlu bir yıl olacağını belirterek, "Çünkü uzun süren bir fedakarlık, kurtuluş mücadelesi sürecinden sonra Gazi Mustafa Kemal Paşa'mızın önderliğinde Türk milletinin kurmuş olduğu Cumhuriyetimiz 100 yaşında olacak. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, Çanakkale için ayrı bir anlam ifade ediyor. Çünkü Cumhuriyetimize giden yolun başlangıcının, Çanakkale'de olduğunu biliyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki; Kurtuluş Savaşı'mızın girizgahı, kurtuluşa olan inanç Çanakkale ruhundan doğmuş, Türk milleti tabiricaizse Çanakkale'de yeniden ayağa kalkmış, küllerinden doğmuştur. En zor dönemlerde bile Türk milletinin özgürlüğüne, kutsallığına ne kadar bağlı olduğu Çanakkale ruhuyla ortaya koyulmuştur. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak biz de 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünde çok farklı bir çalışmanın gayretinde olduk" dedi.

'SEDDÜLBAHİR KALESİ'Nİ 18 MART'TA ZİYARETE AÇIYORUZ'

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kaşdemir, "Buradaki bütün ecdat yadigarı eserleri, Cumhuriyete giden o yolun başlangıcındaki gazi mekanları elden geçirdik, restore ettik ve ziyarete açık hale getirdik. Büyük hayallerimiz, hedeflerimiz var. Bunlardan bir tanesi; Çanakkale Boğazı'nın hemen girişindeki gazi mekan olan Seddülbahir Kalesi'ni 18 Mart'ta ziyarete açıyoruz. Seddülbahir Kalesi, Çanakkale Tarihi Alan için çok kıymetlidir. Çünkü hemen boğazın girişinde; ilk şehitleri verdiğimiz, uzun yıllar Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı korumuş, gazi olmuş büyük tarihi olaylara şahitlik etmiş gazi mekandır. İnşallah 18 Mart 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle bu gazi mekanı hizmete açacağız. Bununla birlikte siper canlandırma projemiz var. Çanakkale Tarihi Alan'daki 108 yıl önce yapılan büyük mücadele, özellikle Çanakkale kara muharebeleri aslında bir siper savaşıdır. O siperlerde Çanakkale Zaferi kazanılmıştır. Düşman bir adım öteye geçirilmemiştir. Biz de o büyük kahramanlığın ortaya konduğu mekanları siperleri canlandırma yaparak, gelen ziyaretçiye Çanakkale Zaferi, savaşının hangi şartlarda kazanıldığını, Çanakkale ruhunu, fedakarlıkları nasıl ortaya çıktığını, bunu daha iyi anlatmak adına siper canlandırma işini inşallah 2023 yılında hayata geçirmeye düşünüyoruz" diye konuştu.

'CUMHURİYET VE ÇANAKKALE BİZİM ORTAK DEĞERİMİZ'

Çanakkale Savaşları'nda birçok milletin savaştığını hatırlatan Kaşdemir, "Buraya birçok dindaşımız, kardeşimiz, akrabamız Türk milletinin yardımına koşmuştur. 2023 yılında bu nişanelerden, simgelerden bir tanesi olan 'Azerbaycan Türkiye Anıtı'nı açmış olacağız. Bizim için Çanakkale neyse Karabağ odur. Bir millet, iki devletiz. Şu anda Azerbaycan Anıtı yapım aşamasında. 18 Mart 2023'te Azerbaycan Anıtı'nı da açmış oluruz. Zaten var olan Azerbaycan-Türkiye kardeşliği daha da pekişmiş olur. Çanakkale'de 2023 yılına çok büyük bir özveriyle hazırlanıyoruz. Çok heyecanlıyız. Çünkü Cumhuriyet ve Çanakkale, bizim ortak değerimiz. Çanakkale'nin Cumhuriyete giden yoldaki etkisini, önemini çok iyi biliyoruz. Bu heyecanla, anlayışla çalışmalarımıza Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak devam ediyoruz. İnşallah nice 100 yıllarda Cumhuriyetimiz payidar olacak" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-01-15 09:35:45



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