Çanakkale'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi

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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE 'de, zaman zaman saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Fırtına nedeniyle ÇanakkaleEceabat hattında, saat 15.00 seferleri karşılıklı iptal edildi.

Çanakkale'de hızı zaman zaman 90 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kuzey Ege Denizi'nde ÇanakkaleEceabat vapur hattında, saat 15.00 seferleri karşılıklı iptal edildi. Planlı diğer seferlerin durumunun ise gün içerisinde netlik kazanacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olunması konusunda uyardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-01-17 15:26:41



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