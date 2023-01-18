Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine lodos iptali

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Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE, (DHA)KUZEY Ege Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'de etkili olan lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında yarınki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada hattında 3 gündür feribot seferleri yapılamıyor. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-01-18 13:52:20



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