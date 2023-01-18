Çanakkale'de 6 yıl hapisle aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçlamasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü B.D.G., yakalanarak tutuklandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.D.G.'nin, Ezine ilçesinde olduğunu belirledi. Harekete geçen polis ekipleri, 16 Ocak'ta düzenlediği operasyon ile eski özel kurum öğretmeni B.D.G.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-01-18 15:02:03



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