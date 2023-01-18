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Çanakkale'de 6 yıl hapisle aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

DHA

Çanakkale'de 6 yıl hapisle aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı


Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçlamasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü B.D.G., yakalanarak tutuklandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.D.G.'nin, Ezine ilçesinde olduğunu belirledi. Harekete geçen polis ekipleri, 16 Ocak'ta düzenlediği operasyon ile eski özel kurum öğretmeni B.D.G.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-01-18 15:02:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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