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Alper ÇOBANOĞLUErol GÜNGÖRDÜ/EZİNE (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Ezine ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Cafer Efe (42) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Ezine ilçesi Bahçeli köyü mevkisi AyvacıkEzine kara yolunda meydana geldi. Çanakkale yönüne giden Ceyhun Efe (42) yönetimindeki 17 KS 696 plakalı otomobil, aynı yöne giden A.G. (60) yönetimindeki 35 ABR8 70 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilin sürücüsü Efe, araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından çıkarılan araçtan çıkarılan Efe, sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, TIR şoförü A.G.´yi gözaltına aldı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Alper ÇOBANOĞLUErol GÜNGÖRDÜ

2023-01-19 08:43:37



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