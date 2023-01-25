Çanakkale'de sahte para operasyonu: 3 gözaltı

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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 21 adet sahte 200 TL ile 35 adet sahte 100 TL ele geçirildi., 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Lapseki ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, 21 adet sahte 200 TL ile 35 adet sahte 100 TL banknot ve 3 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında `Parada Sahtecilik´ ve `Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak´ suçlarından yasal işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-01-25 14:39:08



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