Çanakkale ruhu, 'Mannu Çanakkale'de' animasyon filmi anlatılacak



Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın destekleriyle cumhuriyetin 100'üncü yılına özel hazırlanan 'Mannu Çanakkale'de' adlı animasyon film, 10 Şubat'ta seyirci ile buluşturulacak. Projeye ilişkin bilgi veren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale ruhunu eğlenceli olarak çocuklara anlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen 'Mannu Çanakkale'de' adlı animasyon film, 10 Şubat'ta vizyona girecek. Çanakkale Zaferi'ni anlatacak animasyon filmine ilişkin bilgi veren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, projenin, cumhuriyetin 100'üncü yılına özel hazırlandığını söyledi. Kaşdemir, Çanakkale ruhunu eğlenceli olarak çocuklara anlatmayı hedeflediklerini vurguladı.

'CUMHURİYETİN İLK ADIMLARI ÇANAKKALE'DE ATILDI'

Türkiye için 2023 yılının çok önemli olduğunu vurgulayan Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, "Çünkü Türk milletinin büyük fedakarlıklar, büyük uğraşlar sonucunda tek vücut olarak kurduğu Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünde Çanakkale'nin öneminin ve anlamının çok farklı olduğunu düşünüyoruz. Zira cumhuriyetimize giden yolun başlangıcının Çanakkale olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak 2023 yılında çok önemli etkinlikler yapmaya karar verdik. Çanakkale'nin farkındalığını artırmak için birtakım çalışmalar içerisinde olduk. Çanakkale'nin muzaffer ve kahraman komutanı, Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı ve cumhuriyetimizin de kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale'de tarih sahnesine çıkmış ve kurtuluşun meşalesini yakmış, cumhuriyetin ilk adımlarında Çanakkale'de atmıştır" dedi.

'ÇANAKKALE RUHUNU EĞLENCELİ ANLATMAYI ARZU EDİYORUZ'

Bu yıl da Çanakkale'nin önemini ve Çanakkale'nin farkındalığını artırmak için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Kaşdemir, "Çok yakın zamanda bir animasyon çizgi film ile birlikte özellikle hedeflemiş olduğumuz çocuklara Çanakkale'yi, Çanakkale ruhunu eğlenceli bir şekilde anlatmayı arzu ediyoruz. 'Mannu Çanakkale'de' isimli bu çizgi film, Avustralya'da başlayan bir yolculuğun Çanakkale'de bitişi ve özellikle bu süre içerisinde Çanakkale fedakarlığının, o büyük mücadelenin çocuklara anlatılması, aktarılması, bunun eğlenceli bir şekilde yapılması arzu edilmekte. 10 Şubat'ta 'Mannu Çanakkale'de' isimli animasyon filmi hem tüm Türkiye'mizde hem de birtakım Avrupa, Balkan, Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerinde vizyona girecek. 10 Şubat'ta tüm Türkiye'de ve dünyanın bir bölümünde, gündem Çanakkale olacak, diyebiliriz. Çanakkale ruhu, Çanakkale'nin cumhuriyetimize giden yolun başlangıcının olduğu ve Çanakkale ruhunu özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmak en öncelikli görevlerimizden biri" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-01-26 14:00:47



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