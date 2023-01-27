AK Parti'li Turan: Hangi Türkün uzaya gideceği belli oldu, 6'lı masanın adayı belli olmadı



Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 6'lı masayı eleştirip, "Uzaya adam göndermeye karar verdik. Çalışmalar, testler yapıldı. Hangi Türk'ün uzaya gideceği bile belli oldu ama hala 6'lı masanın adayı belli olmadı" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, MÜSİAD Çanakkale Şubesi'nin 6'ncı Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı. Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Turan'ın yanı sıra Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Soner Meşe, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve üyeleri katıldı.

'MEYDANLARDA YARIŞMAK İSTERİZ, MAHKEME KAPILARI BİZİM İŞİMİZ DEĞİL'

Programda konuşan milletvekili Turan, "6'lı masanın 11'inci toplantısının 9 saat sürdüğünü hatırlatarak, "Ne diyecekler diye baktık. Buldukları konu 'Erdoğan aday olamaz.' Kendi kazanmaları değil kendi adayları değil, rakibinin aday olmaması üzerine bir siyasi yaklaşım. Bu vahim, üzücü bir tablo. Biliyorsunuz uzaya adam göndermeye karar verdik. Çalışmalar, testler yapıldı. Hangi Türk'ün uzaya gideceği bile belli oldu ama hala 6'lı masanın adayı belli olmadı. Türkiye bunu hak etmiyor. 11 toplantı yap, 10 saat görüşme yap, çıkan sonuç; 'Erdoğan aday olmasın.' Biz meydanlarda yarışmak isteriz, mahkeme kapıları bizim işimiz değil. Düne kadar ısrarla 'hodri meydan, gelin hesaplaşalım. Asla mahkemeye gitmeyeceğiz, seçimlerde sizi yeneceğiz' dediler. Dünkü karar resmen Erdoğan'ın başkanlığını kabul kararıdır. Erdoğan'ın bir daha başkan olacağının 6'lı Masa tarafından ilanı kararıdır. Bu yanlışın çok vahim olduğunu düşünüyorum" dedi.

'6'LI MASA SİYASETİN DEĞİL, MAGAZİNİN KONUSU OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci seçiminin yapılacağına dikkati çeken Bülent Turan, "Anayasa iki defa başkanlığa hak verir. Eski dönemde görevlilerin, yetkililerin, sürelerin ne kadar farklı olduğunu bilirsiniz. Eski cumhurbaşkanlığıyla, şimdiki aynı mı? Yetkileri, sınırları aynı mı? Yürütmedeki, erkteki dengesi aynı mı? Eski sistem başka, o konu kapandı. Yeni sistem var. Bu yeni sistem göre de biz ikinci seçimi yapıyoruz. Erdoğan birinci seçimi kazandı. Şimdi anasının ak sütü gibi aday olmaya sahip, bu hakkı var. İnşallah yine kazanacak göreceksiniz. Ancak Erdoğan 2028 yılında üçüncü döneme aday olmak isterse o zaman meclis kararına ihtiyaç var, bugün değil. 6'lı Masa geldiği yerde artık siyasetin değil, magazinin konusu olduğunu göstermiştir. Yemekler glutenli mi, glutensiz mi konu mu? Bu saatten sonra kim aday olursa olsun göreceksiniz millet kaldığı yerden yoluna devam edecek. Biz büyük Türkiye hayalini kuruyoruz. Biz yeni Türkiye hayali kuruyoruz. Bir Türkiye Vizyonu, Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Onlar dön dolaş eski hesaplar, mahkeme kavgalarına düşüyorlar. Bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum" ifadesini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-01-27 20:05:40



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