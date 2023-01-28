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Turan: İşkembeyi bile terbiye eden bu millet CHP'yi de terbiye edecek göreceksiniz

DHA

Turan: İşkembeyi bile terbiye eden bu millet CHP'yi de terbiye edecek göreceksiniz


ÇANAKKALE, (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "İşkembeyi bile terbiye eden bu millet sürekli zulmün, vesayetin, kavganın, krizin yanında olan CHP'yi de terbiye edecek göreceksiniz. 'Partili cumhurbaşkanı olamaz' demişlerdi. Geldikleri yerde altı partili cumhurbaşkanı adayı olduğunu görüyoruz. Hiçbir konuda ortaklıkları yok. Hiçbir konuda ortak yaklaşımı olmayan bir ekibin bu millete hiçbir faydası olmaz" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çan Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu'na katıldı. Programa Turan'ın yanı sıra AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Çan İlçe Başkanı Ömer Şahin, siyasi parti temsilcileri, oda ve borsa başkanları ile esnaf katıldı. Daha sonra AK Parti Çan İlçe Başkanlığı'na geçen Turan, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. İsveç'ten sonra Danimarka'da da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadıklarını söyleyen Turan, "Hep diyoruz Kur'an-ı Kerim kağıt değil ki yakasın. Kağıdı yaktın. Kalbimizdekini ne yapacaksın? Gönlümüzdekini ne yapacaksın? O nedenle bu tarz eylemlerin hiç kimseye faydası olmadığını fark etmelerini isterim. Bu tarz eylemlerin dünya barışına büyük zarar verdiğini, Avrupa Birliği anlayışına büyük zarar verdiğini, tekrar hatırlatmak isterim" dedi.
'HİÇBİR KONUDA ORTAKLIKLARI YOK'
CHP'nin sürekli olarak 'kriz' ve 'kaos' ifadelerini kullandığını söyleyen Turan, "İşkembeyi bile terbiye eden bu millet sürekli zulmün, vesayetin, kavganın, krizin yanında olan CHP'yi de terbiye edecek göreceksiniz. 'Partili cumhurbaşkanı olamaz' demişlerdi. Geldikleri yerde altı partili cumhurbaşkanı adayı olduğunu görüyoruz. Hiçbir konuda ortaklıkları yok. Hiçbir konuda ortak yaklaşımı olmayan bir ekibin bu millete hiçbir faydası olmaz. Ancak Kılıçoğlu'nu aday yaparak 'Türkiye'yi değil ama CHP'yi kurtarırız' diyen CHP'lileri de saygıyla karşılıyoruz. Bakınız İYİ Parti, CHP'nin adayını beğenmiyor. CHP, İYİ Partili adayı kabul etmiyor. Bir İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ise 'Kılıçdaroğlu adaysa, bizim kurumlarımız bunu kabul etmez' diyor. Ama ne zaman söylüyor? 6'lı Masa toplantıdayken. Bunun genel başkanından habersiz olduğunu düşünmek çok saftiriklik olur. Sürekli 'Kılıçdaroğlu olmaz' diyen bir İYİ Parti'nin her toplantıda benzer bir kriz çıkardığını görüyoruz. Kemal Bey'e daha ne desinler? Ama diğer taraftan biz Kemal Bey'in onlarla seçim kaybeden bir lider olarak bir daha meydana çıkmasını, bir daha beraber polemik içerisinde saygın bir yarış içerisinde seçim kampanyası yürütmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.
'GENÇLERİN PARTİSİ AK PARTİ'DİR'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimler için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından İYİ Parti ve CHP'nin farklı söylemler içine girdiğini belirten Turan, "Bütün İYİ Partilisi, CHP'lisi 'Mayıslar bizim', 'Biz seçime hazırız', 'Çok iyi oldu' dediler. Ancak geçen hafta ağız değiştirdiler. 'Üniversite öğrencileri oy kullanamasın diye bunu yaptılar' demeye başladılar. Akla ziyan. Oysa biz 18 Haziran'da niye olmadığını çok kez anlattık. O gün 'evet' dediler, şimdi 'U' dönüşü yaparak, 'üniversite seçimlere engel olsun', 'üniversitedeki öğrenciler oy kullanmasın' diye bu kararı aldık gibi çok anlamsız bir iddia ortaya koydular. Oysa yurtta kalan öğrencilerimiz yurt belgesiyle direkt kayıt olabilecek. Evlerde kalan öğrencilerimiz 'e-devlet'ten ikametlerini alabilecek ya da Aile Bakanlığı´mızın desteğiyle, kendi imkanlarıyla memleketlerinde oy kullanabilecekler. İYİ Parti'nin 2018 seçimlerinde yaş ortalaması 57, AK Parti'nin 49. Bize bu eleştiriyi yapan İYİ Parti'nin en genç vekili 46 yaşında. Bizim en genç vekilimiz 22 yaşında. Bakınız bize bu eleştiriyi yapan İYİ Parti'nin 18-29 yaş aralığında hiçbir vekili yok. AK Parti'nin 5 vekili var. Bize bu eleştiriyi yapan İYİ Parti'nin 30-39 yaş aralığından sıfır milletvekili var. Ne gencinden bahsediyorsunuz? Gençlerin partisi AK Parti'dir" diye konuştu. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Çanakkale ÇANAKKALE, (DHA)
2023-01-28 19:39:46

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