Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu; başkan ve 4 kişi gözaltında

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Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'de Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlenen operasyonda Başkan Ünal Çetin'in de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonu düzenledi. Operasyonda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D., kamu çalışanı E.B ile müteahhitler R.G. ve B.B. gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Gökçeada Vural BOZOK

2023-01-31 11:07:48



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