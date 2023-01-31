Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu; başkan ve 4 kişi gözaltında (2)



OPERASYONLA İLGİLİ İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlediği operasyonda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D., kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B.'nin gözaltına alınmasıyla ilgili İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sabah saatlerinde Gökçeada Belediye Başkanımız Sayın Ünal Çetin ve bazı belediye personelinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığını öğrendik. Gökçeada Belediye Başkanımız Sayın Ünal Çetin, Gökçeada halkının teveccühüne mazhar olmuş ve oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanıdır. Sayın Çetin'in hakkında herhangi bir soruşturma var ise bu kendisine bildirilebilir ve kendisi de ifade vermekten kaçınmazdı. Elbette hukuka ve adalete güveniyoruz. Ancak, bu soruşturmanın gözaltı operasyonu ile yürütülüyor olmasını manidar buluyoruz. Seçilmiş ve yeri belli bir belediye başkanını sabahın erken saatlerinde gözaltına almak, başlı başına siyasi bir adımdır. Mevcut iktidarın hukuku siyasallaştırdığı ve siyasi ikbali için araç olarak kullandığı böyle bir dönemde, yaşananlar sürpriz değildir. Eğer ortada bir suç var ise bunun da hukuka uygun şekilde soruşturulması gerekir. İYİ Parti olarak bu soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Gökçeadalıların da bizlerin de Ünal Çetin başkanımıza güvenimiz tamdır. Seçimlere yakın Millet İttifakı belediyelerine yönelik zamanlaması manidar operasyonu maşeri vicdana havale ediyor, Millet İttifakı belediyelerine yönelik bu tür itibarsızlaştırma gayretlerine müsaade etmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gökçeada Vural BOZOK

2023-01-31 16:05:21



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