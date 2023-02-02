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Çanakkale'de otomobil, dere yatağına devrildi: 2 ölü

DHA

Çanakkale'de otomobil, dere yatağına devrildi: 2 ölü


Fatih DALDAL/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, virajda kontrolden çıkıp, dere yatağına devrilen otomobildeki sürücü Gencer Karataş (23) ve Zeki Can Curaoğlu (20) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 09.30 sıralarında, EzineBayramiç yolunun Yağcılar mevkisinde meydana geldi. Ezine'den Bayramiç yönüne giden Gencer Karataş'ın kullandığı 10 DS 868 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak, ağaçlara çarptıktan sonra dere yatağına düştü. Kazada, araçtaki Bayramiç Orman İşletme Şefliği'nde çalışan Gencer Karataş ile Bayramiç'in Alakeçi köyünde kahve işleten arkadaşı Zeki Can Curaoğlu, hayatını kaybetti. Jandarma ve savcının incelemelerinin ardından Karataş ve Curaoğlu'nun cansız bedenleri, Bayramiç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL
2023-02-02 12:59:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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