Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonunda başkan ile 4 kişi adliyede

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Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Ünal Çetin ile 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 31 Ocak'ta Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonu düzenledi. Operasyonda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, imar müdürü S.D., kamu çalışanı E.B ile müteahhitler R.G. ve B.B., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Belediye Başkanı Çetin dahil 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Gökçeada Cemhan ŞEN

2023-02-03 09:46:37



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