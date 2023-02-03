Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonunda başkan ve 5 kişi adliyede (2)

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Çanakkale'nin Gökçeada Belediyesi'nde 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Gökçeada İYİ Parti eski İlçe Başkanı Hasan Erdem de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
BAŞKAN VE 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, İmar Müdürü Seval Duran, Gökçeada İYİ Parti eski İlçe Başkanı Hasan Erdem tutuklanırken, kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale ÇANAKKALE, (DHA)
2023-02-03 23:13:03
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.