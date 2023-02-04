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İYİ Parti´li Ergun: Soruşturma dosyasında hiçbir somut delil yok

DHA

İYİ Parti´li Ergun: Soruşturma dosyasında hiçbir somut delil yok


Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlenen operasyonda tutuklanan Belediye Başkanı Ünal Çetin'in arkasında olduklarını söyledi. Ergun, "Belediye başkanımız Ünal Çetin, dedikoduya bağlı olarak tutuklanmıştır. Soruşturma dosyasında hiçbir somut delil yoktur. Üstelik tutuklamayı gerektirecek şartlar da gerçekleşmemiştir. Başkanımızın kaçma şüphesi ve ortada bir delil olmadığından delilleri karartma ihtimali de yoktur" dedi.
İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlenen operasyonla ilgili partisinin ilk başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, İl Başkanı Selahattin Yıldızlar, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in yanında olduklarını söyleyen Metin Ergun, "Belediye başkanımız Ünal Çetin, dedikoduya bağlı olarak tutuklanmıştır. Soruşturma dosyasında hiçbir somut delil yoktur. Üstelik tutuklamayı gerektirecek şartlar da gerçekleşmemiştir. Başkanımızın kaçma şüphesi yoktur. Ortada bir delil olmadığından, delilleri karartma ihtimali de yoktur. Gökçeada halkının oylarıyla seçilmiş ve davet edildiği takdirde savcılığa gecikmeksizin gidebilecek olan belediye başkanımız; 31 Ocak'ta saat 06.45'te evine baskın yapılarak gözaltına alınmıştır. Ellerinde herhangi bir delil olmadığı için boş yere 4 gün gözaltında tutulmuş, bu süreçte dosya sözde delillerle doldurulmaya çalışılmış ve başkanımız gözaltı süresinin son saatlerinde ancak sorguya alınmıştır. Biz İYİ Partililer olarak, tıpkı Gökçeadalılar ve bütün Çanakkaleliler gibi, seçilmiş Belediye Başkanımız Sayın Ünal Çetin'in yanındayız, kendisinin masum olduğundan şüphemiz yoktur. Bilinmelidir ki Gökçeadalıların siyasi iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız" diye konuştu.
'BENZER UYGULAMALAR YAPILDI'
Millet İttifakı belediyelerine karşı yakın tarihte başkaca benzer uygulamalar yapıldığını söyleyen Ergun, şöyle devam etti:
"İYİ Parti, kurulduğu günden bu yana Türk siyasetinde ahlak, doğruluk ve cesaret timsali olarak pek çok yıkıcı faaliyetin muhatabı olmuş; buna benzer her türlü gayri hukuki ve gayri ahlaki girişimden güçlenerek çıkmasını bilmiştir. İYİ Parti Genel Başkanımız Meral Akşener'in öncülüğünde Türk siyasi tarihinin en muazzam politik mücadelesini bir iktidar yürüyüşüne dönüştürmeyi başarmıştır. Bu vesileyle bir kez daha belirtmek gerekir ki; iktidar partisinin gayri hukuki yöntemler ile İYİ Parti'yi tahakküm altına alma girişimleri beyhudedir. İYİ Parti, bedeli ne olursa olsun istibdada ve zulme karşı mücadelesini sürdürecek, Türk Milletini hak etmiş olduğu hür ve adil günlere taşıma gayesiyle bir an bile usanmadan mücadele etmeye devam edecektir." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-02-04 12:53:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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