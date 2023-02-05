Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı (3)

ÇANAKKALE´DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Çanakkale´de yarın etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Çanakkale Valiliği´nden yapılan açıklamada, "Alınan son meteorolojik verilerin değerlendirilmesine göre olumsuz hava koşullarının etkisini arttırması beklendiğinden, pazartesi günü, il genelinde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, müftülüğe bağlı Kur'an Kurslarında ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün il genelinde, hamile personeller ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır" ifadelerine yer verildi. (DHA)Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-02-05 23:30:27
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