Hatay'da enkazda kalan astsubay ve ailesi, Çanakkale'de toprağa verildi



Fatih DALDAL/ ÇANAKALE, (DHA)HATAY'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan Çanakkaleli Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan (31), eşi Nilhan Mercan (31) ve ikizleri Mehmet Ali Mercan (3) ile Duru Mercan'ın (3) cenazeleri, Çanakkale´nin Bayramiç ilçesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu. Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan ile eşi Nilhan Mercan ve ikiz çocukları Mehmet Ali Mercan ve Duru Mercan, yıkılan evlerinin enkazında kaldı. Ekipler, Mercan ailesinin cansız bedenlerine ulaştı. Mercan ailesi fertlerinin cenazeleri, memleketleri Çanakkale´nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyüne getirildi ve askeri tören düzenlendi. Köy camisinde düzenlenen törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazlarının kılınmasının ardından Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan, eşi Nilhan ve ikizleri Mehmet Ali ile Duru, Evciler Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SUBAY OLMAK İSTİYORMUŞ

Jandarma Astsubay Üstçavuş Mercan´ın annesi Nazile Mercan, "Oğlum, 'Subay olacağım anne' dedi. 'Terörist çok, sana bir şey olursa dayanamam' dedim. `Ölürsem de şerefimle öleceğim, ben subay olacağım´ dedi. Nasipmiş oldu ama çok çabuk oldu. Ben bu kadar çabuk olmasını beklemiyordum. Çocuklarıma doyamadım" diyerek gözyaşı döktü.

Öte yandan Mustafa Mercan´ın daha önce Suriye´de görev yaptığı, Hatay´ın 2´nci görev yeri olduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL

2023-02-11 16:23:15



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