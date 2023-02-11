Depremde ölen uzman çavuşun eşi ve bebeği, Çanakkale'de toprağa verildi



Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)HATAY'da, depremde yıkılan evlerinin enkazı altında kalan ve dün İstanbul'da askeri törenle son yolculuğuna uğurlanan Jandarma Uzman Çavuş Cemalettin Öğ'ün (26) eşi Elifnur Öğ ile 10 aylık oğlu Ömer Öğ de bugün memleketleri Çanakkale'de defnedildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu illerden Hatay'ın Antakya ilçesinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Cemalettin Öğ, yaşadıkları binanın yıkılmasıyla eşi ve 10 aylık oğlu ile enkaz altında kaldı. Binada kurtarma çalışması yapan ekipler, 9 Şubat akşamı Cemalettin Öğ, eşi Elifnur Öğ ve çocukları Ömür Öğ'ün cansız bedenlerini birbirlerine sarılmış buldu. Hatay'da yapılan işlemlerin ardından Jandarma Uzman Çavuş Cemalettin Öğ'ün cenazesi, düzenlenen askeri tören sonrası dün İstanbul'da törenle toprağa verildi. Öğ'ün eşi Elifnur ve oğlu Ömür Öğ için ise bugün memleketleri Çanakkale'de cenaze töreni düzenlendi. Dumlupınar Camii'ndeki cenaze törenine Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı öncesi Elifnur Öğ ve oğlu Ömür'ün yakınları, taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının kılınmasının ardından Elifnur ve çocuğu Ömür, Çanakkale Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-02-11 17:02:59



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