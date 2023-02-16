Prof. Dr. Öncel: Profesyonel mühendisliğe geçilmesi gerek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Öncel: Profesyonel mühendisliğe geçilmesi gerek

DHA

Prof. Dr. Öncel: Profesyonel mühendisliğe geçilmesi gerek


Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Sismoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Öncel, deprem riski yüksek alanlarda özellikle yapılaşma ve yapı incelemelerinde profesyonel mühendislere tam yetki verilmesi gerektiğini söyledi. Öncel, ABD ve Japonya'daki profesyonel mühendisliğe geçilmesi gerektiğini vurguladı. 
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, yıkımlara neden oldu. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, inşaat projelerinde çalışan kişilerin yetkinlikleri de tartışma konusu oldu. ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Sismoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Öncel, ABD ve Japonya'daki 'profesyonel mühendis' kavramının Türkiye getirilmesi gerektiğini dile getirdi. 
'PROFESYONEL MÜHENDİSLER TAM YETKİLİ OLMALI'
Profesyonel mühendisliğin önemli kavram olduğunu kaydeden Prof. Dr. Öncel, "Amerika'da ve Japonya'da profesyonel mühendis olmadan hiçbir mimar ve mühendislik fakültesi mezunları gerçek anlamda tam yetkili olarak projelerde çalışamıyor. Kuzey Amerika'da profesyonel mühendislik sistemi şöyle işliyor; özellikle mimar, mühendis olarak mezun olduktan sonra en az 5 yıl yardımcı mühendis olarak çalışıyorsunuz. Bu 5 yıldan sonra sınava giriyorsunuz. Bu sınavları başarmanız durumunda en önemli koşul da dürüstlük referansı almanız. Dürüstlük referansı aldıktan ve sınavlara girdikten sonra profesyonel mühendis olma yetkisini kazanıyorsunuz. Bu aynı Türkiye'deki tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık yapmasına benziyor. Ülkemizde de profesyonel mühendisliğe geçilmesi gerekiyor. Deprem riski yüksek alanlarda özellikle yapılaşma ve yapı incelemelerinde profesyonel mühendislerin tam yetkili kılınması gerekiyor" dedi.
'DEPREM RİSKLİ BİNALARIN PROJELENDİRİLMESİNDE TAM YETKİ GEREK'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda işe alımlarda bir standardın olduğunu söyleyen Prof. Dr. Öncel, "Özellikle yer ve yapım mühendisliğiyle ilgili iş ilanı verdiğinde 2 kritere bakılıyor. Ya 5 yıl bu alanda çalışmış olmanız ya da bu alanda yüksek lisans yapmış olmanız gerekiyor. Aslında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu standardı, dünyadaki profesyonel mühendislik standardına uygun. Ancak bunun özel sektörde yayılması gerekiyor. Nasıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kendi bünyesine eleman ararken 5 yıl deneyim ya da bu alanda yüksek lisans tezi yapma koşulu getiriyorsa bu tür projelerin yapımında da bu şartları yerine getiren, uzmanlık kazanmış profesyonel mühendislere deprem riski altında yapılan veya yapılacak olan binaların projelendirilmesinde tam yetki verilmesi gerekiyor" diye konuştu.
'SINAV GEÇMEK VEYA HER ŞEYİ BİLMEK YETERLİ ÖLÇÜ DEĞİL'
Türkiye'de üniversitelerin ve mezun sayısının her geçen gün daha da arttığını söyleyen Öncel, "Bununla ilgili denetimin de belli standartlarda olması gerekiyor. Amerika'da yüksek lisans ve doktora sınavları için bir yazılı sınav yapılmaz. Mezun oldukları bölümlerdeki dersini almış oldukları hocalardan dürüstlük, çalışkanlık referansı vermesi istenir. Sınav geçmek veya her şeyi bilmek yeterli ölçü değildir. Önemli olan dürüstlük ve takım içeresinde çalışabilme potansiyelinin de olması gerçekten önemli kriterlerin başında gelir. Lisansüstü eğitimlerde öğrencilerin alınmasındaki dönüşümü yapmamız gerekiyor. Referanslı bir sisteme geçmemiz gerekiyor. İstanbul Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde bu şekilde öğrenci alınıyor. Onun dışında da profesyonel ve yetkin mühendisliğe Japonya'da ve Amerika'da olduğu gibi geçilmesi gerekiyor. İnsanların hayatı çok önemli. Gerçekten yeterliliği, bilgi konusunda deneyim kazanmamış ya da belli sınavlarda başarı sağlayarak bilgi noktasında kendi durumunu ispatlamamış kişilere, insanların hayatlarının risk altınca olacağı bu tür mekanların yapımında ya da dönüşümünde tam yetki verilmesi yanlış olduğu için Japonya'da ve Amerika'da bu terk edilen bir uygulamadır. Ülkemizde de terk edilmesi gerekiyor. Bu dönüşümle birlikte üniversitedeki bölümlerinin de dönüşmesi gerekiyor" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-02-16 09:32:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gelibolu'daki meslek lisesinden deprem bölgesine seyyar tuvalet desteği
YEREL HABERLER Gelibolu'daki meslek lisesinden deprem bölgesine ...
Çanakkale açıklarında 68 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 68 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Biga'daki örtü yangınında 1 hektar alan zarar gördü
YEREL HABERLER Biga'daki örtü yangınında 1 hektar alan zarar gördü
Çanakkale Belediyesi'nin "Barış Oteli" depremzedeler için açıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Belediyesi'nin "Barış Oteli" depremzedeler ...
Gelibolulu minibüsçüler gelirlerini deprem bölgesine gönderecek
YEREL HABERLER Gelibolulu minibüsçüler gelirlerini deprem bölgesine ...
KEGM ekipleri Çanakkale Boğazı'nda gemide hastalanan personeli tahliye etti
YEREL HABERLER KEGM ekipleri Çanakkale Boğazı'nda gemide hastalanan ...
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
ÇOMÜ mensubu 900 personel deprem bölgesinde görev yapıyor
YEREL HABERLER ÇOMÜ mensubu 900 personel deprem bölgesinde görev ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.