Beton mikseri, hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, beton mikserinin hafif ticari araca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, ÇanakkaleEzine yolunda meydana geldi. Çanakkale'den Ezine yönüne giden Salih Sefa Şahin'in (30) kullandığı 17 FR 511 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkarak demir bariyerleri parçalayıp, karşı şeride geçtikten sonra Sinan Tezel (59) yönetimindeki 17 ACL 949 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç, hurdaya dönerken, çarpmanın etkisiyle devrilen beton mikseri, sürüklendi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Sinan Tezel hayatını kaybederken, beton mikseri şoförü Salih Sefa Şahin ise yaralandı. Sağlık görevlileri, Şahin'i ambulansa Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-02-18 13:13:34
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