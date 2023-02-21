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Boğazda hamsi avı yasaklandı, Çanakkale'de lüferin kilosu 350 TL'ye düştü

DHA

Boğazda hamsi avı yasaklandı, Çanakkale'de lüferin kilosu 350 TL'ye düştü


Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'nda popülasyonun korunması için hamsi avı yasağı getirilirken, deniz suyunun soğumasıyla bollaşan lüferin kilo fiyatı, 500 TL'den 350 TL'ye düştü.
Marmara Denizi'nde geçen yıl yoğun görülen, 'denizin prensi' lüferden balıkçılar, bu sezon umduğunu bulamadı. Son günlerde kar yağışına bağlı deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle lüfer bollaştı. Kilo fiyatı 500 TL'ye kadar çıkan lüfer, 350 TL'ye geriledi. Popülasyonun korunması için ise Çanakkale ve İstanbul boğazları ile Marmara Denizi'nde hamsi avına yasak getirildi.
Çanakkale balık hali esnafından Hasan Doğuş Tunç, "Havaların soğuyup, kar yapması ile bir bolluk yaşanmaya başladı. Bu da fiyatlara yansıdı. Kardan sonra çinekopta düşüş yaşandı. Kilosu 200-250 lira olan çinekop, birdenbire 150-120 liraya kadar geriledi. Lüferin kilo fiyatı da 150 lira düştü. 350 liradan satılıyor. Kar yağdıktan sonra balık harekete geçti. Arkasından biraz lüfer çıktı. 1 ay gibi bir süre denizden lüfer ve çinekop çıkacaktır. Ondan sonra artık balık dönüşe geçecektir. Hamsinin şu an mevsimi. Nisan ayına yaklaştığımız için artık avlanmanın son zamanları. Önümüzde 2 aylık bir süreç var. Balıkseverler olarak bu zamanı dolu dolu geçirmemiz lazım. Çanakkale ve İstanbul boğazları ile Marmara Denizi'nde hamsi avlamak kesinlikle yasaklandı. Biraz geç kalınmış bir yasak. Bu nedenle vatandaşlar tezgahlarda Karadeniz hamsisi bulabilir. Bir de Ege hamsisi var. Genelde Karadeniz hamsisini tercih ederlerse daha iyi olur. Marmara'da hamsi popülasyonu, boy limitlerinin altında olduğu için ufak balık çok fazla vardı. Ufak balığın avlanmasını önleyerek, büyümesini sağlamak için yasak getirdiler. Herhangi bir boy, limit sınırlaması olmadan yasak getirildi" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-02-21 13:44:42

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