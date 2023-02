'Sığırcık dansı' yırtıcılardan korunmak için yapılıyormuş

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE'de binlerce sığırcığın uyum içinde uçuşu, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 'Sığırcık dansı' ya da 'sığırcıkların fısıltısı' olarak adlandırılan uçuşun çok zor bir davranış olduğunu belirten kuş gözlemcisi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Uysal, "Bu sayede yırtıcılardan korunuyorlar. Çünkü yırtıcılar tek bir vücut gibi gördükleri için sürüye çok fazla yaklaşamıyor" dedi.

Merkeze bağlı Aşağıokçular köyü mevkisinde binlerce sığırcığın uçuşu dikkat çekti; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 'Sığırcık dansı' ya da 'sığırcıkların fısıltısı' olarak adlandırılan uçuşun çok zor bir davranış olduğunu belirten ÇOMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi ve kuş gözlemcisi İbrahim Uysal, "Bu dans, her kış döneminde izlenebilir aslında evrimsel süreçte edindikleri bir davranış şekli. Üreme döneminin gelmesi ile bahar aylarında bu büyük gruplardaki bireylerden bir kısmı, daha kuzey bölgelere göç edecek. Bir kısmı da çiftler halinde park, bahçe ve ormanlık alanlarda üreyecek. Bir sonraki kış döneminde ise yine binlerce birey bir araya gelip, tarım arazileri, sulak alanlar ve meralarda kalabalık gruplar oluşturacak" dedi.

'SÜRÜ DAVRANIŞI YIRTICILARDAN KORUYOR'

Evrimsel süreçte geliştirilen sürü oluşturma davranışının sığırcıklara çok sayıda avantaj sağladığını belirten Uysal, "Bu sayede yırtıcılardan korunuyorlar. Çünkü yırtıcılar tek bir vücut gibi gördükleri için sürüye çok fazla yaklaşamıyor. Sürüye yaklaşsa bile kalabalık grubun kenarındaki bireyler içeriye kaçıp, yırtıcının aklını karıştırıyor. Grubun en dışındaki bireylerin tehdit algılaması ile başlattığı hareketlilik, saniyeler içerisinde tüm grubun harekete geçmesine neden oluyor. Aslında bu çok kolay bir davranış değil. Çünkü binlerce birey, eş zamanlı olarak senkron hareket ediyor. Zaten bize hoş görünen kısmı da binlerce bireyin senkron yaptıkları hareketler. Bu davranış, 'sığırcık fısıltısı' ya da 'sığırcık dansı' olarak tanımlanıyor" diye konuştu.

'HER BİREY, 6-7 BİREYİ TAKİP EDİYOR'

Sığırcıkların senkron hareketine ilişkin birçok gözlem ile bazı modelleme çalışmalarının yapıldığını anlatan Uysal, "Bu hareketin aslında tek merkezden, bir yöneticiden gelmediği, çünkü böyle bir durumda hareketin binlerce bireye iletilirken karışacağından bahsediliyor. Bunun yerine her birey, kendi kanat açıklığındaki 6-7 bireyi takip ediyor. Onların yönelecekleri yöne doğru bakıyor. Böylelikle sürü ne tarafa dönerse dönsün; yanındaki birey ile aynı yöne dönerek bu senkron hareketi gerçekleştiriyor. Çok basit bir hareket değil. Çünkü binlerce kuş bir arada aynı yere döndüğünde birbiriyle çarpışma ve düşme olasılıkları çok çok yüksek" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-02-26 11:56:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.