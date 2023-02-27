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Çanakkale Şehitler Abidesi'ndeki çalışmalarda sona gelindi

DHA

Çanakkale Şehitler Abidesi'ndeki çalışmalarda sona gelindi


Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesindeki Şehitler Abidesi'nde, Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel çevre düzenlemesinde sona gelinirken, mart ayında ziyarete açılması bekleniyor.
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi, Cumhuriyetin 100'üncü yılına hazırlanıyor. Şehitler Abidesi'nin teknik alt ve üstyapı sorunlarının giderilmesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi töreninin icrası ile ziyaretçi yönetiminin işlevsel hale getirilmesi için kapsamlı çalışma başlatıldı.
Şehitler Abidesi çevre düzenlemesi kapsamında; alandaki elektrik ve mekanik altyapı hatları ile bitkisel peyzajların yenilenmesi, sert zemin akslarında revizyonlar, abide altındaki bodrum mekana yönelik su yalıtım sisteminin değiştirilmesi, Abide B giriş kısmına otopark düzenlemesi gibi çalışmalar sürüyor. Ayrıca Çanakkale Şehitler Abidesi tören alanındaki kitabe, rölyef ile 'Türk Bahçesi'nde yenileme yapılıyor. Tören alanında yer alan rölyef ile Şehitler Abidesi, 'Kurtuluşa Giden Yol' temasıyla birbirine bağlandı. Bu yol ile ziyaretçilerin, direkt abidenin ön tarafına gidip, bölgenin atmosferini daha iyi anlaması amaçlanıyor. Çalışmalarda sona gelinirken, abidenin mart ayında ziyaretçilere açılması hedefleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-02-27 13:13:43

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