Çanakkale'de restorandan maskeli hırsızlığa 2 tutuklama

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, iş yerine arka kapısını zorlayıp giren maskeli 2 kişi, kasadaki parayı çaldı. Polisin, 200 saatlik güvenlik kamerası ve mobese görüntüsünü inceleyip belirlediği şüpheliler, yakalandıktan sonra tutuklandı.
Kemalpaşa Mahallesi'ndeki restorana, 26 Şubat gecesi gelen maskeli 2 kişi, arka kapıyı zorlayarak içeri girdi. Kasadaki parayı alan şüpheliler kaçtı. Hırsızlık, sabah fark edildi. Olay anının restoranın güvenlik kameralarınca görüntülendiği ortaya çıktı. Restoran yetkililerinin şikayetiyle, polis, mekanın çevresinde 10 kilometrelik güzergahtaki 100'den fazla güvenlik ve mobese kamerasının kaydını inceledi. Ekipler, toplam 200 saatlik görüntüyü izleyip, maskeli şüphelilerin A.K. ve S.Ö. olduğunu belirledi. Polis, önceki gün düzenlenen operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-03-04 10:56:03
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