Boşanma aşamasındaki eşini 2 kez kaçıran tutuklu muhtara 3 yıl 4 ay hapis cezası



Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi İlknur Kuloğlu'nu (41) 2 kez zorla kaçırıp darbeden Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu (51), tutuklu yargılandığı davada, indirim uygulanarak 3 yıl 4 ay hapis ve 150 gün karşılığı 6 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Kuloğlu'nun para cezası 5 yıl süreyle ertelendi. Kuloğlu hakkındaki ikinci kaçırma olayıyla ilgili soruşturma ise sürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi Hilmi Bodur Sokak'ta yaşayan Şerbetli köyü Muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu ve eşi İlknur Kuloğlu'ndan haber alamayan yakınları, geçen yıl 23 Nisan'da durumu polise bildirdi. Kayıp çift aranırken, İlknur Kuloğlu bir süre sonra jandarma ekiplerinden telefonla yardım istedi. İlknur Kuloğlu, bulunduğu yere gelen jandarmaya, kendisini kaçırdığını ileri sürdüğü İlker Mustafa Kuloğlu'nun yerini tarif etti. Jandarma, İlker Mustafa Kuloğlu'nu yakalayıp, Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti. Kuloğlu, polisteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

'GÜCÜM YETMEDİ'

Eşinden davacı ve şikayetçi olan İlknur Kuloğlu, savcılıktaki ifadesinde, "İlker Mustafa Kuloğlu, 23 Nisan 2022 tarihinde, beni çalıştığı kafeteryadan aldı, eve geldik. Evde, yatak odasına girdiğim sırada kapıyı kapatıp, beni iki eliyle iterek yatağın üzerine attı. Yataktayken üzerime çıktı. Bu esnada kurtulmak için ellerimle yüzüne ve gözüne saldırdım. Ancak gücüm yetmedi. Başıma yumruk atıp, saçlarımdan tuttu. Daha sonra zorla ilişkiye girdi. Yapmaması için direndim. Direndikçe sürekli olarak yüzüme ve başıma yumruk ve tokat attı. Ardından kolumdan zorla tutarak, 'Yanımda zehirli şırınga var. Sesini çıkarttığın an bu şırıngayı sana saplarım, şok etkisi yapar ve anında ölürsün' diyerek beni zorla evin dışarısına çıkarttı. Evin dışına çıktığımızda, beni aracın ön tarafına bindirdi. Korktuğum ve darbedildiğim için sesimi çıkaramadım. Daha sonra kendisi de araca bindi. Çanakkale istikametine doğru gitmeye başladık. Karakadılar köyü girişine gelmeden önce ben aracın kapısını açmaya çalıştım. Ancak, boğazımı sıkıp, küfretmeye başladı. 'Dur' diyerek yalvarıp, direksiyonu tuttum. Bu esnada, bana vurmaya başladı. Karakadılar köyü girişinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda otomobil yoldan çıkarak çukura düştü. Araçtan çıktıktan sonra asfalt yolda, bana sert bir şekilde tekme attı, yere düştüm. Yerdeyken de başımı ve karnımı tekmelemeye devam etti. Aldığım darbelerden sonra bir kez daha bayıldım. Beni su dökerek ayılttı. Daha sonra tarlaların içinden yürümeye başladık. Ormanlık alana geldiğimizde beni kendini asmakla ve ölümle tehdit etti. Yorulduğumu ve uyumak istediğimi söyledim. Sabah uyandığımda, kendisinin halen uyuduğunu gördüm. Sessizce, hiçbir şeyimi alamadan yanından koşarak uzaklaştım. Daha sonra ekili tarlanın içerisinde saklandım. Bir süre sonra yakınımda keçi çanı sesi duydum ve çobanın yanına gittim. Çobandan aldığım telefonla 155'i arayarak, bulunduğum yeri jandarma görevlilerine ilettim. Daha sonradan beni bulmaması için dere kenarına tekrar saklandım. 15 dakika kadar sonra jandarmaların geldiğini görüp, koşarak yanlarına gittim. Jandarmalara olayı anlattım" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İlker Mustafa Kuloğlu ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İlknur Kuloğlu için koruma kararı verdi.

İKİNCİ KEZ KAÇIRDI

İlker Mustafa Kuloğlu ve boşanma aşamasındaki eşi İlknur Kuloğlu, 8 Haziran 2022 tarihinde de saat 01.30 sıralarında Çan ilçe merkezindeki evlerinden çıkarken görüldü. Bir kişi araçla gelip muhtar ve eşini aldı. Ardından da ikiliden bir daha haber alınamadı. Yakınları, 112 Acil'i arayıp, durumu bildirdi. Çift için arama çalışması başlatıldı. Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmalarıyla, İlknur Kuloğlu, Şerbetli köyünde bir evde bulundu. İlker Mustafa Kuloğlu ise İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen İlker Mustafa Kuloğlu, bu kez çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

3'ÜNCÜ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

İlk kaçırma olayıyla ilgili soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Sanık İlker Mustafa Kuloğlu hakkında, 'Eşi kasten yaralama' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Çan Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşması 1 Mart'ta görüldü. Tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Sanık Kuloğlu, savunmasında, "İlknur, her ne kadar kendisini zorla götürdüğümü iddia ediyorsa da zorla götürmedim. Rızayla yanıma geldi. Araçta seyir halindeyken hal ve hareketleri değişmeye başladı. Aracın kapısını açıp, atlamaya çalıştı. Kendisini tutmaya çalıştım. Sonrasında da direksiyona yapıştım. Kimseyi zorla bir yere götürmedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Hakim, sanık Kuloğlu'na 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan önce 4 yıl hapis cezası verdi, ardından, sabıkasız olması ve alacağı cezanın geleceği üzerine etkisini göz önüne alarak, cezayı 3 yıl 4 ay hapse çevirdi. Sanığa, 'Eşi kasten yaralama' suçundan ise 150 gün karşılığı 6 bin TL adli para cezası verildi. Kuloğlu'nun para cezası 5 yıl süreyle ertelendi.

2'nci kaçırılma olayıyla ilgili soruşturma sürerken, sanık Kuloğlu'nun tutukluluk hali devam ediyor.

'ÇOK TEDİRGİNİZ'

İlknur Kuloğlu'nun avukatı Ümran Aydın, alınan kararla ilgili tedirgin olduklarını belirterek, "İlk kaçırılmayla ilgili yapılan yargılamada sanki koca kadına bir tokat atmış gibi olabilecek en alt sınırdan hapis cezası verildi. Verilen hapis cezası, para cezasına çevrildi. Bunu duyan müvekkilim tamamen yıkıldı. Halen yaşadığı darpların vücudunda izleri duruyor ve korku içinde yaşıyor. Biz bu nedenle çok tedirginiz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-03-04 12:05:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.