Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Müjdat Tutkun, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Üçyol köyü'nde meydana geldi. Müjdat Tutkun yönetimindeki 17 KG 375 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Tutkun'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tutkun'un cenazesi Bayramiç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Fatih DALDAL

2023-03-05 03:32:25



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