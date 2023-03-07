Çanakkale'deki köylü kadınlar, Seddülbahir Kalesi'ni restorasyonunda çalışıyor



Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de boğazın güvenliğini sağlayan Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir Kalesi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor. Tarihi Alan Başkanlığı Alan Yönetimi Çalışma Grubu Koordinatörü Özlem Coşkun, "Yöre kadınlarımız beden gücüyle görev aldıkları bütün işlerde, Çanakkale Savaşları'nda nasıl hizmet verdiyse, aynı ruhla günümüzde de şehitliklerin ihyasında, restorasyon çalışmalarında, peyzaj, bakım ve temizlik işlerinde gururla görev alıyor" dedi.

Çeşitli kültürlere ev sahipliği yapan Çanakkale ve boğazı, jeopolitik önemiyle, tarih boyunca Avrupa ve Anadolu yakasında yaptırılan kalelerle korundu. Tarihte, Mehmetçiğin kahramanlığıyla 'Çanakkale Geçilmez' destanının yazıldığı Çanakkale Savaşları'nda, Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir Kalesi, boğazın güvenliğinde rol oynadı. Savaşlar ve coğrafi koşullarla yıpranan kale için, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından başlatılan restorasyonda sona gelindi. Çalışmalara destek veren köylü kadınlar; çimlendirme, temizleme ve kazı gibi işlerde görev alıyor.

'AYNI RUHLA GÜNÜMÜZDE DE GURURLA GÖREV ALMAKTADIR'

Tarihi Alan Başkanlığı çalışanlarının yüzde 30'unun kadın personelden oluştuğunu söyleyen Alan Yönetimi Çalışma Grubu Koordinatörü Özlem Coşkun, "Mimar, mühendis, arkeolog, sanat tarihçi, büro görevlisi, sekreter olarak birçok disiplinde ofis işlerinde hizmet verirken, aynı zamanda sahada da temizlik ve güvenlik hizmetlerinde yer alan kadın personelimiz var. Şehitliklerin ihyasında, kalelerin restorasyonunda, peyzaj çalışmalarında kırsal nüfus içinde yer alan kadınlarımızın istihdamına bilhassa önem verilip, her geçen gün kadın çalışan sayısı artırılıyor. Yöre kadınlarımız, beden gücüyle görev aldıkları bütün işlerinde Çanakkale Savaşları'nda nasıl cephe gerisinde, sağlık hizmetlerinde ve daha çok sayıda alanda hizmet verdiyse, aynı ruhla günümüzde de şehitliklerin ihyasında, restorasyon çalışmalarında, peyzaj, bakım ve temizlik işlerinde gururla görev alıyor" diye konuştu.

'BU ALANI DÜZENLEMEK GURUR VERİYOR'

Çalışmalara katılan Müjgan Meriç, "Kaledeki restorasyon çalışmalarında, Tarihi Alan'da çalışmak çok güzel bir duygu. Toprak düzeltiyor, çim ekiyor, gübre taşıyoruz. Bu alanı düzenlemek gurur veriyor" ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞIRKEN DUYGULANDIĞIMIZ ANLAR OLUYOR'

Kızıyla restorasyon çalışmalarında yer aldığını söyleyen Nuray Gören, "Bazen hafif bazen de ağır işlerde çalışıyoruz. Ağır işler olduğunda bile bize zor gelmiyor. İşimizi severek yapıyoruz. Seddülbahir Kalesi'nin kazı, çimlendirme gibi işlerini biz yaptık. Uzun yıllardır buradayız" derken; alanda çalıştığı için gurur duyduğunu belirten Nazar Gören de "Bazen çalışırken duygulandığımız anlar oluyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-03-07 11:16:54



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