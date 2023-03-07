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AK Parti´li Turan: 85 milyon olarak bir ve beraber olduğumuza bir kere daha şahit olduk

DHA

AK Parti´li Turan: 85 milyon olarak bir ve beraber olduğumuza bir kere daha şahit olduk


ÇANAKKALE, (DHA)AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Çok acı bir deprem yaşadık. Daha önce yaşanılan depremlerin çok dışında, çok daha ağır kayıplar verdiğimiz ve çok geniş bir havzayı kapsayan bir yıkımla karşılaştık. Yüreğimiz yanıyor, canımız acıyor; ama bu süreçte 85 milyon olarak bir ve beraber olduğumuza bir kere daha şahit olduk" dedi.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler vatandaşlar için başlatılan 'Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti Kampanyası' kapsamında AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanlığı´nın koordinasyonunda hazırlanan mutfak seti içeren 1 TIR, düzenlenen törenle Kahramanmaraş´a gönderildi. Programa, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal, AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Esra Yüksel, il ve ilçe yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.
`GENİŞ BİR HAVZAYI KAPSAYAN BİR YIKIMLA KARŞILAŞTI´
Depremlerin ardından yaraların hep birlikte sarılacağını söyleyen Turan, "Bugün kadın kollarımızın hazırlamış olduğu 600 mutfak setini Kahramanmaraş´a göndermek için bir aradayız. Bildiğiniz gibi çok acı bir deprem yaşadık. Daha önce yaşanılan depremlerin çok dışında, çok daha ağır kayıplar verdiğimiz ve çok geniş bir havzayı kapsayan bir yıkımla karşılaştık. Yüreğimiz yanıyor, canımız acıyor; ama bu süreçte 85 milyon olarak bir ve beraber olduğumuza bir kere daha şahit olduk. Bu süreçte 85 milyonun yüreği beraber attı, aynı duaya amin dedi. Beraber üzüldük, beraber ağladık. Şimdiye kadar nasıl ki birçok sorunu devlet-millet el ele aşmışsak, bu sorunu da aynı şekilde aşmakta çok kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale ÇANAKKALE, (DHA)-
2023-03-07 21:04:11

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