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AK Parti'li Turan: Kuraklığa ilişkin tedbirlerin artırılması lazım

DHA

AK Parti'li Turan: Kuraklığa ilişkin tedbirlerin artırılması lazım


ÇANAKKALE, (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Tarımın olmazsa olmazı sudur. Ancak tüm dünyada, ülkemizde de kuraklığa ilişkin ciddi uyarılar var. O yüzden, kuraklığa ilişkin tedbirlerin artırılması lazım" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver'i ziyaret etti. Turan'a ziyarette, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve AK Parti Çanakkale il yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Çanakkale'nin sanayi, tarih, kültür ve turizm kenti olduğunu söyleyen Turan, "Çanakkale'miz aynı zamanda bir tarım kenti. 115'ten fazla ürünün üretildiği, bunun içinden 45 ürünün üretim açısından ilk 10'da olduğu, 8 ürünün de tüm Türkiye'de üretim hasılasında birinci sırada olduğu kıymetli bir tarım kenti. Tarımı yatırımlarla, daha profesyonel uygulamalarla daha da büyütmeyi bir hedef olarak önümüze koyuyoruz. Çanakkale net bir tarım kentidir. Tüm çalışmalarımızda, tüm yatırımlarımızda tüm kurumlarımızın, bu 'tarım kenti' vasfını koruyarak adım atması lazım. Köprümüz birçok alan için çok önemli bir yatırım oldu. Ancak biliyoruz ki köprümüz, tarımın büyümesine, tarım ürünlerinin ihracatına vesile olursa daha da kıymetlidir. Genç çiftçilere destekler, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) destekleri, tarım yatırımları önemli. Tarım, şehrimizde de Türkiye'de de gelişen, büyüyen bir iş alanı. En son tarımda 16,5 milyar dolar ihracatımız olmakla beraber, 11,5 milyar ithalatımız oldu. Bu rakamlara bakıldığında Türkiye net olarak tarım ürünleri ihracatı yapabilen bir ülke" ifadelerini kullandı.
'YARALARI SARMAK ADINA İLK GÜNDEMİMİZ DEPREM OLACAK'
Coğrafi işaret tescilli ürünlerin önemine dikkati çeken Bülent Turan, "Coğrafi işaretli ürünlerle beraber pazarlama, markalaşmak ve fuar çalışmaları önemli alanlar. Tarımın olmazsa olmazı sudur. Ancak tüm dünyada, ülkemizde de kuraklığa ilişkin ciddi uyarılar var. O yüzden tüm depoların, boru hatlarının, sulama tekniklerinin gözden geçirilmesi, israfın mutlaka gündem yapılıp uzak durulması gibi kuraklığa ilişkin tedbirlerin artırılması lazım. Hem bireysel anlamda, hem kurumsal anlamda, hem de tüm ülke genelinde kuraklığa karşı adımlar atmak zorundayız. Biliyoruz ki tarımdaki en büyük risk, tüm dünyada olduğu gibi önümüzde duran kuraklık endişesi. Bu nedenle doğru yatırımı, doğru ürünü üretmeyi, tarım sektörünün altyapısındaki bazı tedbirleri almayı önümüze koymak durumundayız. Kaliteli yem, kaliteli bitkide en büyük iddiamız olması gerekiyor. Çok büyük depremler yaşadık. Yaraları ivedilikle sarmak adına ilk gündemimiz deprem olmaya devam edecek" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale ÇANAKKALE, (DHA)
2023-03-08 15:59:37

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