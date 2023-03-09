Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Malta bayraklı tanker, römorkör eşliğinde götürüldüğü Karanlık Liman bölgesinde demir attı.

Gürcistan'dan İtalya'ya giden 143 metre uzunluğundaki Malta bayraklı 'FMT Urla' isimli tanker, saat 16.45 sıralarında Kepez önlerinde makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-4' römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülüp, demirletildi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-03-09 17:57:31



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