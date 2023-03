Deprem korkusu, prefabrik ve çelik konstrüksiyon talebini artırdı

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta merkezli 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından betonarme yapılardan korkanlar, prefabrik ve çelik konstrüksiyon yapılara yöneldi. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Çanakkale İl Başkanı Mustafa Alptuğ Akkoca, "Genel itibarıyla 10 kişiden en az 6'sı müstakil yer arayışında ya da arsa alıp, üzerine prefabrik, çelik konstrüksiyon bir yapı yapma telaşında" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra betonarme yapılar, herkesi korkutmaya başladı. Olası depremlerin sık sık hatırlatıldığı felaketin ardından çok katlı betonarme yapılardan uzak durmayı tercih edenler, prefabrik ve çelik konstrüksiyon yapılara yöneldi. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Çanakkale İl Başkanı Mustafa Alptuğ Akkoca, depremden psikolojik olarak etkilenenlerin çok katlı yapılardan uzaklaştığını belirtti.

'DAĞINIK YERLEŞİM OLAN KENTLERE GÖÇ ETMEYE BAŞLADILAR'

İstanbul ve Marmara bölgesindeki vatandaşların psikolojik olarak etkilendiğini söyleyen Alptuğ Akkoca, "Vatandaşlar artık çok katlı yapılardan daha düşük katlı, müstakil yapılara geçiş yapmak istiyor. Ayrıca daha dağınık yerleşimi olan kentlere göç etmeye başladılar. Bu durumu sektörümüzde çok ciddi bir şekilde hissediyoruz. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği olarak yaptığımız çalışmalarda da meslektaşlarımızdan şunları duyduk; genel itibarıyla 10 kişiden en az 6'sı müstakil bir yer arayışında ya da bir arsa alıp, üzerine prefabrik, çelik konstrüksiyon bir yapı yapma telaşında. Büyük felaketten sonra vatandaşlarımız daha düşük katlı binaları tercih ediyor ve deprem bölgesi olmasına bakmaksızın biraz daha kırsala göç ediyor. Betonarme yapılarda deprem felaketi sonrasında çok ciddi can kayıpları yaşandı. Vatandaşlar, çelik konstrüksiyon ve prefabrik yapılarda yıkılma durumunda can kaybının daha az olacağını düşündüğünden daha çok tercih etmeye başladı" dedi.

'AYDA 1 OLAN SÖZLEŞME ORANIMIZ, AYDA 15'E KADAR ÇIKTI'

Prefabrik ve çelik konstrüksiyon üreticisi Erhan Kuruoğlu ise çelik konstrüksiyon ve prefabrik yapıların deprem dostu olduğunu belirterek, "Deprem ile birlikte hareket edebilen ve can kaybını yüzde 100 oranında önleyebilen yapılar. Depremde prefabrik ve çelik konstrüksiyon yapılar da zarar görebilir ama maddi zararı en aza, can kaybını da sıfıra indirebilen yapılardır. Son dönemde yaşadığımız depremlerden sonra insanlar artık hem müstakil hem küçük, sağlıklı ve korunaklı binalara geçmek istiyor. Depremlerden sonra kendi müşterilerimizden çok fazla talep alamaya başladık. Ayda 1 olan sözleşme oranımız, ayda 15'e kadar çıktı. İnsanlar artık betondan korkmaya başladı. Betondan korktukları için de daha mütevazı yaşama geçmeye çalışıyorlar. İnsanlar artık can güvenliğini çok önemsiyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

