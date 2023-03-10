Oltaya takılan 'keler' cinsi köpek balığı, teknede doğum yaptı



Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'nda oltaya takılan nesli tükenme tehlikesi altındaki 'keler' cinsi köpek balığı, teknede doğum yaptı. Sportif balıkçılıkla uğraşan Serhat Şahbaz (42), "Çok heyecanlandık, o anlar videoya da yansıdı. Önce yavruları, sonra anneyi suya iade ettik" dedi.

Çanakkale Boğazı Nara Burnu açıklarına bir hafta önce 'Volkan 17' isimli tekne ile açılan Serhat Şahbaz, balık avlamak için oltasını denize bıraktı. Bir süre sonra ağırlaşan oltasını çekmeye başlayan Şahbaz, yakaladığı balığın 1,5 metre boyunda, 40 kilogram ağırlığında 'keler' cinsi köpek balığı olduğunu fark etti. Daha sonra Şahbaz ve arkadaşları, nesli tükenme tehlikesi altında bir tür olan balığı oltadan kurtarmak için tekneye aldı. Bu sırada 'keler' balığı, doğum yaptı. Köpek balığı ile yeni doğan 7 yavrusu, denize salındı.

'TEKNEDE DOĞUM YAPMAYA BAŞLADI'

10 yıldır sportif balıkçılıkla uğraşan Serhat Şahbaz, "Av esnasında oltamıza ağır bir dip balığı takıldı, yukarıya zorlukla çektik. Çektiğimizde 'keler' cinsi köpek balığı olduğunu gördük. Oltadan kurtarıp, suya iade etmek için tekneye aldık. Yemi çıkarırken balık kasıldı ve doğum yapmaya başladı. Bu da bizim ilk defa başımıza geldi. O an anne ve yavrularını sağlık şekilde suya iade etmeyi düşündük ve bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Önce yavruları sonra anneyi suya iade ettik. Daha sonra 'keler' cinsi köpek balığının nesli tükenmekte olan bir tür olduğunu öğrendim. Çok heyecanlandık, o anlar videoya da yansıdı. Daha önce de bir sürü anaç balık bıraktım. Bu ayrı bir olaydı; çok güzel bir duyguydu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-03-10 16:10:29



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