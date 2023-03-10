Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege'deki etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferi iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle GeyikliBozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Buna göre, Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 05.00, 09.00 seferleri, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferleri yapılamayacak. Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 seferleri, Geyikli'den ise saat 08.00, 11.00, 15.00 seferleri iptal edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-03-10 16:16:04
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