Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE'de Kuzey Ege'deki etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Bozcaada'ya yarın için planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle GeyikliBozcaada hattında yarın için planlanan bazı feribot seferleri iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 seferleri, Geyikli'den ise saat 11.00, 15.00 seferleri iptal edildi. Öte yandan Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den ise saat 19.00 seferlerinin durumu gün içerisinde netlik kazanacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-03-12 16:57:48
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