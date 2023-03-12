Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü 'Ruhumuzda Var' teması ile kutlanacak



Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca düzenlenecek Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü tören ve kutlamaları, bu yıl 'Ruhumuzda Var' teması ile yapılacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi' nedeniyle düzenlenen tören ve kutlamalar, 2018'den itibaren bir tema ile gerçekleştiriliyor. Sırasıyla 'Birileri Var', 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale', 'Hilal'in Gölgesinde Saklı Abideler', 'İstiklalden İstikbale Çanakkale', 'Bir Yanımız Hep Çanakkale' temaları ile düzenlendi. 2023 teması ise 'Ruhumuzda Var' olarak belirlendi. 18 Mart'ta Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek törenin temasının 'Ruhumuzda Var' olarak belirlenmesinde Cumhuriyet'in 100'üncü yılının olması etki sağladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-03-12 17:43:30



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