Şehitler Abidesi'nde '18 Mart' hazırlığı hızlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehitler Abidesi'nde '18 Mart' hazırlığı hızlandı

DHA

Şehitler Abidesi'nde '18 Mart' hazırlığı hızlandı


Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek tören için hazırlıklar hızlandırıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca Şehitler Abidesi'nde cumhuriyetin 100'üncü yılına özel yapılan altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanırken, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek tören için hazırlıklar hızlandı. Çevrede peyzaj çalışmaları yürütülürken, 1000 kişi kapasiteli portatif tribün ve sahne kurulumu sürdürülüyor.
'AYRI HEYECANLA KUTLAYACAĞIZ'
Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Büyük zafer gününe Tarihi Alan Başkanlığı olarak hazırız. Bu yıl 18 Mart törenlerinin daha farklı bir anlamı olacak. 2023 yılı cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü. Cumhuriyete giden yolun başlangıcı, Çanakkale'de ortaya çıkmıştır. Cumhuriyetimize, Kurtuluş Savaşı'na giden yol, Çanakkale'de başlamıştır. Dolayısıyla cumhuriyetimizin temelleri, Çanakkale'de atılmıştır. O yüzden bu yılki törenler daha önemli, ayrı bir heyecanla kutlayacağız. Yine o büyük kahramanlığı, fedakarlığı rahmetle, minnetle hatırlayacağız" dedi.
'ÇANAKKALE BULUŞMA NOKTASI HALİNE GELDİ'
Bu yılki törenler için birçok hazırlık yapıldığını anlatan Kaşdemir, "Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu yıl tören alanımızda çok önemli çalışmalar yaptık. Yıllar içerisinde gerek coğrafi gerek iklim koşullarından dolayı bazı yıpranmalar vardı. Buradaki bütün mekanları elden geçirdik. Tören alanı Şehitler Abidesi olmak üzere gerçekten daha güzel hale geldi. Burada yapmış olduğumuz değişiklikler ile gelen ziyaretçilerimiz; Çanakkale ruhunu daha iyi hissederek, daha farklı yönlerden bakabilecek, zaman içerisinde tarihi bir yolculuk yapma imkanına sahip olacak. Çanakkale ruhu, bu topraklarda ebediyen var olacak. Çanakkale özellikle son yıllarda hem Türkiye'de hem de dünyada bir buluşma noktası haline geldi" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-03-14 16:05:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki tören hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki tören hazırlıkları ...
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
AK Parti'de seçim işlemleri çevrimiçi sistem üzerinden gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER AK Parti'de seçim işlemleri çevrimiçi sistem ...
Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşini iki kez kaçıran kocaya 23 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşini iki kez ...
Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Gelibolu'da
YEREL HABERLER Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Gelibolu'da
Eşini 2 kez kaçıran muhtar için 23 yıla kadar hapis talebi
YEREL HABERLER Eşini 2 kez kaçıran muhtar için 23 yıla kadar hapis ...
Çanakkale Boğazı'nın gazi muhafızı Seddülbahir Kalesi 18 Mart'ta açılıyor
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nın gazi muhafızı Seddülbahir Kalesi ...
"Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü"nü başlatan Saffet Gümüş Gelibolu'ya ulaştı
YEREL HABERLER "Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü"nü başlatan Saffet ...
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü 'Ruhumuzda Var' teması ile kutlanacak
YEREL HABERLER Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü ...
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünün teması "Ruhumuzda Var" olarak belirlendi
YEREL HABERLER Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünün teması ...
Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
YEREL HABERLER Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Bozcaada'ya yarınki feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak
YEREL HABERLER Bozcaada'ya yarınki feribot seferlerinden bazıları ...
Lapseki'de muhtarlara aile, trafik, ilk yardım ve çevre konularında eğitim verildi
YEREL HABERLER Lapseki'de muhtarlara aile, trafik, ilk yardım ve ...
Tarihi Gelibolu Yarımadası "Büyük Zafer"in 108. yıl dönümüne hazırlanıyor
YEREL HABERLER Tarihi Gelibolu Yarımadası "Büyük Zafer"in 108. yıl ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.