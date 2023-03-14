Şehitler Abidesi'nde '18 Mart' hazırlığı hızlandı



Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek tören için hazırlıklar hızlandırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca Şehitler Abidesi'nde cumhuriyetin 100'üncü yılına özel yapılan altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanırken, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek tören için hazırlıklar hızlandı. Çevrede peyzaj çalışmaları yürütülürken, 1000 kişi kapasiteli portatif tribün ve sahne kurulumu sürdürülüyor.

'AYRI HEYECANLA KUTLAYACAĞIZ'

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Büyük zafer gününe Tarihi Alan Başkanlığı olarak hazırız. Bu yıl 18 Mart törenlerinin daha farklı bir anlamı olacak. 2023 yılı cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü. Cumhuriyete giden yolun başlangıcı, Çanakkale'de ortaya çıkmıştır. Cumhuriyetimize, Kurtuluş Savaşı'na giden yol, Çanakkale'de başlamıştır. Dolayısıyla cumhuriyetimizin temelleri, Çanakkale'de atılmıştır. O yüzden bu yılki törenler daha önemli, ayrı bir heyecanla kutlayacağız. Yine o büyük kahramanlığı, fedakarlığı rahmetle, minnetle hatırlayacağız" dedi.

'ÇANAKKALE BULUŞMA NOKTASI HALİNE GELDİ'

Bu yılki törenler için birçok hazırlık yapıldığını anlatan Kaşdemir, "Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu yıl tören alanımızda çok önemli çalışmalar yaptık. Yıllar içerisinde gerek coğrafi gerek iklim koşullarından dolayı bazı yıpranmalar vardı. Buradaki bütün mekanları elden geçirdik. Tören alanı Şehitler Abidesi olmak üzere gerçekten daha güzel hale geldi. Burada yapmış olduğumuz değişiklikler ile gelen ziyaretçilerimiz; Çanakkale ruhunu daha iyi hissederek, daha farklı yönlerden bakabilecek, zaman içerisinde tarihi bir yolculuk yapma imkanına sahip olacak. Çanakkale ruhu, bu topraklarda ebediyen var olacak. Çanakkale özellikle son yıllarda hem Türkiye'de hem de dünyada bir buluşma noktası haline geldi" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-03-14 16:05:12



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