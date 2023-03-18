'57'nci Alay' korteji, Gelibolu´da



Doğan ZELOVA/ GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla 13 Mart'ta Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen törenle yola çıkan 57'nci Alay korteji, 4 gün süren yolculuğun ardından Gelibolu´ya ulaştı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart Cumartesi günü düzenlenecek törene katılmak üzere 57'nci Alay Şehitliği'ne yürüyen gaziler, öğrenciler ve STK temsilcileri, 13 Mart'ta Tekirdağ Valiliği önünden törenle yola çıktı. 4 gün süren yolculuğun ardından kortej, ellerinde Türk bayraklı flamaları ve pankartlarıyla birlikte saat 18.30'da Gelibolu'ya ulaştı. Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz önderliğindeki kortej, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından çiçeklerle karşılandı. Coşkuyla karşılanan 57'nci Alay Komitesi, yürüyüşlerini şehir merkezindeki Atatürk Anıtı önünde noktaladı. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, "El sallamaları, bayrak sallamaları, çocukların bizlere selam vermesi bizleri kat kat bu işi bir yıl sonrası nasıl yaparız, daha güzeline nasıl taşırız diye hep heyecanlandırıyor, şevk veriyor, enerji veriyor. Biz normal yürüyüşçüler değiliz. Öyle çıktık yollara sebebi vardı. Çünkü bilgiyi, beceriyi, belgeleri aktarmak için bizim ülkemizde onun eylemliliğini hayata geçirmen gerekiyordu, dikkatleri çekmen gerekiyordu ve biz Tekirdağ´dan başlayan, Çanakkale sürecini dikkat çeke, çeke ama tarihsel sürece katkı suna, suna yaptık" dedi.

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, bu güzel yürekli yürüyüşçüleri, bu kahraman topraklarda ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, "Bir konuya girer anlatırken, diyoruz ki, Cumhuriyetin temel taşı, Gelibolu muharebeleridir. Çanakkale Deniz Savaşlarından başlayarak, yabancı emparyal güçlerin aldıkları cevap sonrası bu ülkeyi terk edene kadar. Bütün bu olayların en başından sonuna deyin Mustafa Kemal ruhu hep var" diye konuştu.

Başkan Özacar konuşmasının ardından, Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz´a, Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Ayça Çeviker´e, Muratlı Belediye Başkan Yardımcısı Aysun Yıldız´a, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Kemalettin Avcı'ya çiçek sunarken, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı İmam Yaman´a da Türk bayrağı hediye etti.

Gece Gelibolu Belediyesinin misafiri olacak olan 57'nci Alay Komitesi üyelerinin, bugün Gelibolu´daki törenlere katıldıktan sonra, yürüyüşlerinin son noktası olan Çanakkale'ye hareket edecekleri öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Doğan ZELOVA

2023-03-18 00:57:18



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