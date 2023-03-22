Çanakkale'de su tasarruf aparatı dağıtımına başlandı



Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'deki Atikhisar Barajı'nda su miktarının azalmasıyla Çanakkale Belediyesi, encümen kararıyla su tüketimine kısıtlama getirmesinin ardından, su tasarrufu ve kaynakların verimli kullanılmasına dikkat çekmek için perlatör (musluk başlığına takılan su tasarruf aparatı) dağıtmaya başladı.

Çanakkale merkezin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan, 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'ndaki su miktarı, kuraklık nedeniyle 23 milyon metreküpe kadar düştü. Atikhisar Barajı'nda su miktarının azalmasıyla Çanakkale Belediyesi tarafından encümen kararıyla su kullanımına kısıtlama getirildi. Kararın ardından 22 Mart Dünya Su Günü'nde, su tasarrufu ve kaynakların verimli kullanılmasına dikkat çekmek amacıyla Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezi'nin veznelerinde perlatör dağıtılmaya başlandı.

'BAZI TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLEMEYEBİLİR'

Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 50 civarında olduğuna dikkati çeken Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Geçen sene bu zamanlarda yüzde 100 doluydu. Bu sadece bizim barajımız için geçerli değil. Bayramiç ve diğer barajlarımızda durum aynı. Hatta bazı tarım ürünlerinin dahi ekilmemesi söz konusu. Eğer nisan yağmurları yeteri kadar yağmazsa çeltik gibi bazı ürünlerde kısıtlamaya gidilecek. Su tasarrufuyla ilgili encümenimizde bazı kararlar almış ve meclisimizde kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu konuda mücadelemiz devam edecek. Bugünün önemine vurgu yapmak için biz de kentlilerimize perlatör dağıtıyoruz. Bu aparat sayesinde kentlilerimiz su tasarrufu sağlayabilecek. Bu aparat, çok kolay bir şekilde musluklara takılabiliyor. Böylelikle hem su tasarrufu sağlayabiliyor, hem de bütçemizi koruyabiliyoruz. Bunun gibi daha birçok konuda halkımızı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-03-22 15:22:27



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