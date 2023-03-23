120 metrelik platform, 67 metreye indirilerek Çanakkale Köprüsü altından geçirildi



Cemhan ŞEN-Orhan AKTUĞ/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'na giriş yapan BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nce yürütülen 'Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi (Faz 3) Projesi İkmal İnşaatı'nda kullanılan 'Aras Driller' isimli, 'jack-up' olarak tanımlanan 120 metre yüksekliğe sahip platform, su yüzeyinde kalan ayak yükseklikleri 67 metreye düşürüldükten sonra römorkörler tarafından çekilerek en yüksek noktası 83 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi.

Tekirdağ Limanı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi Limanı'na giden 63 metre boyunda, 120 metre yüksekliğe sahip 3 ayağı bulunan Panama bayraklı 'Aras Driller' isimli, 'jack-up' olarak tanımlanan platform saat 07.30 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 'Anka-6' ve 'Marin Tug-1' isimli römorkörler tarafından çekilen platform, saat 10.00 sıralarında 1915 Çanakkale Köprüsü önlerine ulaştı. Burada platformun 3 ayağı 53 metrelik bölümü denizin dibine batırılarak, 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçirildi. BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nce yürütülen 'Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi (Faz 3) Projesi İkmal İnşaatı'nda kullanılan platforma boğaz geçişi sırasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait, 'Kurtarma-9', 'Kurtarma-13', 'Kurtarma-15' ve'Kurtarma-16' römorkörleri ile 'KEGM-9' hızlı tahlisiye botu eşlik etti. Öte yandan platformun 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirilmesi için Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Boğaz geçişini tamamlayan platform, Kumkale açıklarında bekleyen Norveç bayraklı 199 metre boyundaki, ağır yük taşıma özelliğine sahip 'Seaway Eagle' isimli gemiye yüklenerek seyrine devam edecek.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN-Orhan AKTUĞ

2023-03-23 11:51:32



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