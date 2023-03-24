70 yıl önce Fenerbahçe'nin kazandığı `Çanakkale Abide Kupası´ tekrar Çanakkale'de



Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Savaşları´nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası´ndaki Şehitler Abidesi´nin yapımına destek olmak için 1953 yılında Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Vefa Spor'un katılımıyla düzenlenen özel turnuvada Fenerbahçe kulübünün kazandığı kupa, 70 yıl sonra sergilenmek üzere Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi´ne getirildi.

Millî Savunma Bakanlığı 1944 yılında Çanakkale Şehitleri anısına abide yapılması için proje yarışması başlattı. Yarışma sonunda Doğan Erginbaş ve İsmail Utkular tarafından çizilen proje birinci seçildi. Ancak dönemin mali imkansızlıkları nedeniyle abidenin yapımına başlanamadı. Haziran 1952´de Şehitler Abidesi´nin yapılması için birçok proje hayata geçirildi. Bu projelerden biri ise 22 Mart 1953´te Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Vefa kulüplerinin katıldığı özel turnuva oldu. Gelirleri Şehitler Abidesi´nin yapımına bağışlanan turnuvayı, Fenerbahçe Spor Kulübü kazanarak, `Çanakkale Şehitler Abidesi´ kupasının sahibi oldu. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasında yapılan görüşmeler sonunda 70 yıldır Fenerbahçe Müzesi´nde sergilenen kupa, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi´ne getirilerek, sergilenmeye başlandı. Kupa, burada 4 ay boyunca ziyarete açık olacak.

`BU TARİHİ HİKAYEYİ ÖĞRENDİĞİMİZDE ÇOK HEYECANLANDIK´

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale Savaşları´ndan sonra belki hemen abidelerimize, o büyük kahramanlığı simgeleyen anıtlarımıza kavuşamamıştık ama o büyük zafer bizi her zaman motive etmiştir. Çanakkale muharebelerinin yaşandığı sahada bir anıta kavuşma istediği ortaya çıkmıştır. O zamanın şartlarıyla, imkanlarıyla bu çok kolay olmamıştır. 1952 yılında artık Çanakkale´ye şu anki Şehitler Abidemizin olduğu yere bir anıt yapılması fikri ortaya çıkıp, başlayınca millet el ele, gönül gönüle vermiş ve bu abideyi hep birlikte yapmaya karar vermiştir. O zamanın şartlarında kadınlarımız el işlerini yapıp satmışlar ve gelir olarak bu abidenin yapımına bağışlamışlar. Taksicilerimiz bir günlük hasılatını Çanakkale Abidesi´ne bağışlamış. Kayseri'den başka illerden birçok insanımız buraya karınca kararınca katkı yapmışlardır ve millet duruma el koymuştur" dedi.

'KUPA ŞU ANDA ÇANAKKALE'DE'

Son olarak 4 kulübün bir araya gelmesiyle turnuva düzenlendiğini dile getiren Kaşdemir, "Buradan ortaya çıkan gelir de Çanakkale Şehitler Abidesi´ne bağışlanmıştır. Bu turnuvanın da o dönemki şampiyonu Fenerbahçe takımı olmuştur. Biz Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu tarihi hikayeyi öğrendiğimizde çok heyecanlandık. Böyle ulvi bir amaç için ortaya çıkmış bir turnuvanın sonunda verilen kupanın da bir Çanakkale Şehitleri Abidesi görünümünde olduğunu görünce bu heyecanımız daha da arttı. Hemen çalışmaya başladık ve Fenerbahçe Spor Kulübü ile temas kurduk. Onların da bizim bu talebimize çok içten, samimi cevabıyla o dönemki kupa şu anda Çanakkale'de. Sayın Ali Koç Başkanımızın şahsında bütün Fenerbahçe camiasına gönülden teşekkür ediyoruz. Belki bir gün yine inşallah Çanakkale'de 18 Mart haftasında yine o büyük güzide takımlarımız gelip bir turnuva yapar. Belki yine burada bir kupa verme imkanına sahip oluruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-03-24 14:21:36



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