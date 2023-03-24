70 yıl önce Fenerbahçe'nin kazandığı `Çanakkale Abide Kupası´ tekrar Çanakkale'de

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

70 yıl önce Fenerbahçe'nin kazandığı `Çanakkale Abide Kupası´ tekrar Çanakkale'de

DHA

70 yıl önce Fenerbahçe'nin kazandığı `Çanakkale Abide Kupası´ tekrar Çanakkale'de


Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nin yapımına destek olmak için 1953 yılında Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Vefa Spor'un katılımıyla düzenlenen özel turnuvada Fenerbahçe Kulübü'nün kazandığı kupa, 70 yıl sonra sergilenmek üzere Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'ne getirildi.
Millî Savunma Bakanlığı 1944 yılında Çanakkale Şehitleri anısına abide yapılması için proje yarışması başlattı. Yarışma sonunda Doğan Erginbaş ve İsmail Utkular tarafından çizilen proje birinci seçildi. Ancak dönemin mali imkansızlıkları nedeniyle abidenin yapımına başlanamadı. Haziran 1952'de Şehitler Abidesi'nin yapılması için birçok proje hayata geçirildi. Bu projelerden biri ise 22 Mart 1953'te Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Vefa kulüplerinin katıldığı özel turnuva oldu. Gelirleri Şehitler Abidesi'nin yapımına bağışlanan turnuvayı, Fenerbahçe Spor Kulübü kazanarak, 'Çanakkale Şehitler Abidesi' kupasının sahibi oldu. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasında yapılan görüşmeler sonunda 70 yıldır Fenerbahçe Müzesi'nde sergilenen kupa, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'ne getirilerek, sergilenmeye başlandı. Kupa, burada 4 ay boyunca ziyarete açık olacak.
'BU TARİHİ HİKAYEYİ ÖĞRENDİĞİMİZDE ÇOK HEYECANLANDIK'
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale Savaşları'ndan sonra belki hemen abidelerimize, o büyük kahramanlığı simgeleyen anıtlarımıza kavuşamamıştık ama o büyük zafer bizi her zaman motive etmiştir. Çanakkale muharebelerinin yaşandığı sahada bir anıta kavuşma istediği ortaya çıkmıştır. O zamanın şartlarıyla, imkanlarıyla bu çok kolay olmamıştır. 1952 yılında artık Çanakkale'ye şu anki Şehitler Abidemizin olduğu yere bir anıt yapılması fikri ortaya çıkıp, başlayınca millet el ele, gönül gönüle vermiş ve bu abideyi hep birlikte yapmaya karar vermiştir. O zamanın şartlarında kadınlarımız el işlerini yapıp satmışlar ve gelir olarak bu abidenin yapımına bağışlamışlar. Taksicilerimiz bir günlük hasılatını Çanakkale Abidesi'ne bağışlamış. Kayseri'den başka illerden birçok insanımız buraya karınca kararınca katkı yapmışlardır ve millet duruma el koymuştur" dedi.
'KUPA ŞU ANDA ÇANAKKALE'DE'
Son olarak 4 kulübün bir araya gelmesiyle turnuva düzenlendiğini dile getiren Kaşdemir, "Buradan ortaya çıkan gelir de Çanakkale Şehitler Abidesi'ne bağışlanmıştır. Bu turnuvanın da o dönemki şampiyonu Fenerbahçe takımı olmuştur. Biz Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu tarihi hikayeyi öğrendiğimizde çok heyecanlandık. Böyle ulvi bir amaç için ortaya çıkmış bir turnuvanın sonunda verilen kupanın da bir Çanakkale Şehitleri Abidesi görünümünde olduğunu görünce bu heyecanımız daha da arttı. Hemen çalışmaya başladık ve Fenerbahçe Kulübü ile temas kurduk. Onların da bizim bu talebimize çok içten, samimi cevabıyla o dönemki kupa şu anda Çanakkale'de. Sayın Ali Koç Başkanımızın şahsında bütün Fenerbahçe camiasına gönülden teşekkür ediyoruz. Belki bir gün yine inşallah Çanakkale'de 18 Mart haftasında yine o büyük güzide takımlarımız gelip bir turnuva yapar. Belki yine burada bir kupa verme imkanına sahip oluruz" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sergilenen kupadan görüntüler
Kaşdemir'in konuşması
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-03-24 15:22:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gelibolu'da kanalizasyon kazısında patlamamış top mermileri bulundu
YEREL HABERLER Gelibolu'da kanalizasyon kazısında patlamamış top ...
70 yıl önce Fenerbahçe'nin kazandığı `Çanakkale Abide Kupası´ tekrar Çanakkale'de
YEREL HABERLER 70 yıl önce Fenerbahçe'nin kazandığı `Çanakkale Abide ...
Fenerbahçe'nin 1953'te kazandığı "Şehitler Abidesi Kupası", Çanakkale'de sergileniyor
YEREL HABERLER Fenerbahçe'nin 1953'te kazandığı "Şehitler Abidesi ...
Lapseki Belediyesi deprem bölgesinde 5 gün iftar verecek
YEREL HABERLER Lapseki Belediyesi deprem bölgesinde 5 gün iftar ...
Ramazanın ilk gününde son iftar şehitler diyarı Çanakkale'de yapıldı
YEREL HABERLER Ramazanın ilk gününde son iftar şehitler diyarı ...
120 metrelik platform, 67 metreye indirilerek Çanakkale Köprüsü altından geçirildi
YEREL HABERLER 120 metrelik platform, 67 metreye indirilerek ...
Dev platformun Çanakkale Boğazı'ndan geçişi başladı
YEREL HABERLER Dev platformun Çanakkale Boğazı'ndan geçişi başladı
Çanakkale'de su tasarruf aparatı dağıtımına başlandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de su tasarruf aparatı dağıtımına başlandı
Çanakkale'de su tasarrufu için vatandaşlara perlatör dağıtıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de su tasarrufu için vatandaşlara perlatör ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.