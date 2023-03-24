Çanakkale Savaşları'ndan kalma 4 top mermisi bulundu

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Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde belediyenin altyapı çalışmaları sırasında Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen 4 top mermisi bulundu.

Gelibolu Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin, Alaaddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerinde devam eden altyapı çalışmaları sırasında Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen 4 top mermisi bulundu. Ekipler durumu Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Bomba imha uzmanı polisler tarafından yapılan incelemenin ardından top mermilerinin imha edilip, edilmeyeceğine karar verileceğini belirti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA

2023-03-24 16:17:50



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