Uzunhızırlı Göleti kuruma noktasına geldi, kuşlar bölgeyi terk etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzunhızırlı Göleti kuruma noktasına geldi, kuşlar bölgeyi terk etti

DHA

Uzunhızırlı Göleti kuruma noktasına geldi, kuşlar bölgeyi terk etti


Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde bulunan ve önemli sulak alanlardan biri olan Uzunhızırlı Göleti'ne yaşanan kuraklık nedeniyle, birçok kuş türü gelmez oldu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dr. Öğretim Üyesi ve Kuş Bilimcisi İbrahim Uysal, her yıl kışlayan küresel ölçekte nesli tehlike altına girmeye yakın türlerden olan tepeli pelikanların bu yıl gölete gelmediğini, flamingoların ise bölgeyi terk ettiğini söyledi.
Avrupa ve Asya kıtalarını ayıran Çanakkale, konumu ve kuş göçleri rotası üzerinde bulunması nedeniyle Türkiye'nin önemli sulak alanlarını içerisinde barındırıyor. Bu sulak alanlardan bir tanesi de nesli tehlike altında olan tepeli pelikan gibi kuş türlerine ev sahipliği yapan, Eceabat ilçesinde bulunan Uzunhızırlı Göleti. Ancak yaşanan kuraklık nedeniyle her yıl kışlayan küresel ölçekte nesli tehlike altına girmeye yakın türlerden olan Tepeli pelikanlar bu yıl gelmedi. Ayrıca beslenmek için gölette gelen flamingolar da su seviyesindeki azalma nedeniyle alanı tamamen terk etti.
'BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KAYBINI PERİYOTLAR İÇERİSİNDE İZLEME FIRSATIMIZ OLDU'
ÇOMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dr. Öğretim Üyesi ve Kuş Bilimcisi İbrahim Uysal, sulak alanlarda yaşanan kuraklığın ekosistemi olumsuz etkilendiğini söyledi. Uzunhızırlı Göleti'ndeki biyoçeşitliliğin kaybını periyotlar içerisinde izleme fırsatları olduğunu vurgulayan Uysal, "Avrupa ve Afrika kıtaları arasında kuş göçleri açısından kritik bir konumda bulunan Çanakkale, barındırdığı sulak alanlarla birlikte kuş türü çeşitliliği açısından oldukça önemli bir bölge. Her yıl binlerce kuşun göç dönemlerinde dinlendiği ve beslendiği, binlercesinin kışı geçirdiği ve ürediği sulak alanlarımız her yıl kurak günler geçirmeye başladı ve bu durum yaşadığımız ekosistemin sürdürülebilirliğini olumsuz etkileyecek hale geldi. Uzunhızırlı Göleti'nin özelinde tüm sulak alanlarımızda kuraklık ve insan kaynaklı etkilerle oluşan kayıplar ve kirlilik nedeniyle önemli bir sorunla karşı karşıyayız" dedi.
'BİRÇOK KUŞ TÜRÜ GÖLETTE GELMEZ OLDU'
Uzunhızırlı Göleti'ni daha önceki çalışmalarında 132 kuş türü belirlediklerini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Uysal, bu türlerden bazıları ulusal ve küresel ölçekte nesli tehlike altında olan türler olduğunu belirtti. Bu türlerden birinin de tepeli pelikanlar olduğuna dikkati çeken Uysal, "Göletteki su seviyesi her kış döneminde daha da azalmaya devam ediyor. Bu yıl hiç tepeli pelikan alana uğramadı. Şu an gölette neredeyse su yok gibi bir şey. Bunun sonucunda birçok kuş türü gölette gelmez oldu. Uzunhızırlı Göleti yıllar içerisinde tarım alanları için yapılan agresif sulama yöntemleriyle, küresel ısınmayla ve her geçen yıl daha fazla hissettiğimiz kuraklık tehlikesiyle tamamen kurudu. Alandaki kuş tür çeşitliliği ortadan kayboldu" ifadelerini kullandı.
'SU SEVİYESİ DÜŞÜNCE ARTIK FLAMİNGOLARDA ALANI TAMAMEN TERK ETTİ'
Uzunhızırlı Göleti'nde normal su derinliğinin 12 ile 20 metre arasında olduğuna dikkat çeken Uysal, "Kıyılarına doğru daha düşük derinlikler var. Ördeklerin beslenebileceği ya da diğer balıkçıl türlerin beslenebileceği habitatlar mevcuttu. Su seviyesi azaldıkça ekosistem yapısı değişmeye başladı. Öncelikle balık gibi canlılarla beslenen tepeli pelikan ve dalarak beslenen diğer ördek türlerinin sayısı azaldı. Su seviyesi belli bir noktaya düştüğünde bu alana daha yakın bir bölge kışlayan flamingolar gelmeye başladı. Çünkü su seviyesi flamingoların beslenmesi için uygun hale gelmişti. Ancak su seviyesi daha da azaldığında artık alanda organik madde birikimi ile birlikte oluşan ötrifikasyon göldeki tüm canlılığın yok olmasına neden oldu ve flamingolarda alanı tamamen terk etmek durumunda kaldı. Su kalitesi bozuldu ve su içerisindeki canlılık tamamen yok oldu. Göletteki biyoçeşitliliğin kaybını periyotlar içerisinde izleme fırsatımız oldu" diye konuştu.
'SU SEVİYEMİZ BÖYLE DEVAM EDERSE BİYOÇEŞİTLİLİK KAYBIMIZ HIZLA DEVAM EDECEK'
Çanakkale'nin kuşlar açısından 'Batı Palearktik' bölgede çok önemli bir göç rotası üzerinde yer aldığının altını çizen Uysal, şöyle devam etti:
"Her yıl bizden daha kuzeyde ürüyen birçok su kuşu kışı geçirmek için Çanakkale'deki sulak alanlara geliyor. Eğer su seviyeleri böyle devam ederse gelen türlerin birçoğu hala su rezervini koruyan alanlara gidecekler. Bizim de biyoçeşitlilik kaybımız hızla devam edecek. Bununla birlikte kuşların sağladığı birçok ekosistem hizmetlerinden yararlanamayacağız. Her yıl daha fazla kuraklığı, susuzluğu konuşmak durumunda kalacağız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-03-25 11:27:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Biga ve Gelibolu'da şehit aileleri ile gaziler ve yakınlarına iftar verildi
YEREL HABERLER Biga ve Gelibolu'da şehit aileleri ile gaziler ve ...
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında lastik bottaki 47 düzensiz ...
Çanakkale Savaşları'ndan kalma 4 top mermisi bulundu
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları'ndan kalma 4 top mermisi bulundu
70 yıl önce Fenerbahçe'nin kazandığı `Çanakkale Abide Kupası´ tekrar Çanakkale'de
YEREL HABERLER 70 yıl önce Fenerbahçe'nin kazandığı `Çanakkale Abide ...
Gelibolu'da kanalizasyon kazısında patlamamış top mermileri bulundu
YEREL HABERLER Gelibolu'da kanalizasyon kazısında patlamamış top ...
70 yıl önce Fenerbahçe'nin kazandığı `Çanakkale Abide Kupası´ tekrar Çanakkale'de
YEREL HABERLER 70 yıl önce Fenerbahçe'nin kazandığı `Çanakkale Abide ...
Fenerbahçe'nin 1953'te kazandığı "Şehitler Abidesi Kupası", Çanakkale'de sergileniyor
YEREL HABERLER Fenerbahçe'nin 1953'te kazandığı "Şehitler Abidesi ...
Lapseki Belediyesi deprem bölgesinde 5 gün iftar verecek
YEREL HABERLER Lapseki Belediyesi deprem bölgesinde 5 gün iftar ...
Ramazanın ilk gününde son iftar şehitler diyarı Çanakkale'de yapıldı
YEREL HABERLER Ramazanın ilk gününde son iftar şehitler diyarı ...
120 metrelik platform, 67 metreye indirilerek Çanakkale Köprüsü altından geçirildi
YEREL HABERLER 120 metrelik platform, 67 metreye indirilerek ...
Dev platformun Çanakkale Boğazı'ndan geçişi başladı
YEREL HABERLER Dev platformun Çanakkale Boğazı'ndan geçişi başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.